Bloodstained tiene un nuevo e inesperado ‘crossover’ con Journey

A pesar de todos los años que han pasado desde su lanzamiento, el ‘metroidvania’ producido por Koji Igarashi no deja de sorprendernos. Hace unos meses tuvo una colaboración con Child of Light y antes habíamos visto a la protagonista aparecer en como Kingdom: Two Crowns y Blasphemous. Ahora, Bloodstained: Ritual of the Night nos asombra con una colaboración con Journey, el legendario y querido juego de Thatgamecompany.

Gracias a una nueva actualización disponible a partir del martes 23 de agosto de 2022 podemos encontrar una nueva zona en el juego llamada ‘Túneles’. Este es un entorno inspirado en los impresionantes y sombríos parajes de Journey. Allí encontraremos un nuevo enemigo llamado Dragón Guardián, diseñado para parecerse a los Guardianes del juego diseñado por Jenova Chen.

¿Cómo acceder a la zona de la colaboración con Journey en Bloodstained: Ritual of the Night?

Primero tenemos que libera a Gebel de Gremory en el modo historia para desbloquear la Guarida de los Behemoths. Luego podremos localizar el santuario en el Desierto Oculto, señalado como un ícono de mapa inspirado en Journey para encontrar los Túneles.

¿Cuál es la recompensas por superar esta nueva zona?

Derrotando al Dragón Guardian ganaremos la Bufanda Mística, parecida a la querida bufanda roja de Journey.

Esta armadura mejora la Defensa, Inteligencia, Mente y proporciona resistencia adicional a los elementos de Fuego y Luz.

Fuente: comunicado oficial de 505 Games