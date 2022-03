A pesar del tiempo que ha pasado desde su lanzamiento, este ‘castlevaniesco’ juego no ha parado de recibir actualizaciones. Ha tenido múltiples parches con mejoras, nuevos personajes y modos de juego. Su protagonista Miriam ha hecho apariciones especiales en juegos indie como Kingdom: Two Crowns y Blasphemous. Ahora Bloodstained: Ritual of the Night tendra un propia invitada especial en un inesperado ‘crossover’: la Princesa Aurora, del juego de Ubisoft Child of Light.

Esta curiosa colaboración fue confirmada en un corto video publicado en el canal oficial del juego en YouTube. Pueden verlo a continuación.

Lo único que sabemos es que Aurora, de Child of Light, será un personaje controlable en Bloodstained: Ritual of the Night. Al momento de realizar esta nota no sabemos si tendrá sus propios movimientos y habilidades especiales o si compartirá los de Miriam.

¿Cuál es la fecha del crossover entre Bloodstained y el juego de Ubisoft Child of Light?

Podremos jugar con Aurora tras una actualización gratis que llegará a las versiones de PS4, Xbox One y PC del juego el jueves 31 de marzo de 2022. Este personaje también llegará a la versión de Nintendo Switch más adelante, pero no sabemos cuándo.

Fuente: canal oficial del juego en YouTube