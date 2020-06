¿Recuerdan Bloodstained: Curse of the Moon? Para los que no sepan o recuerden, este ‘sidescroller’ de 8-bits fue una de las recompensas prometidas para los que contribuyeron a la campaña de financiación en Kickstarter de Bloodstained: Ritual of the Night. A pesar de ser un simple ‘spin-off’, este título —un homenaje directo a los primeros tres Castlevania para NES— se convirtió en uno de los juegos mejor vendidos de Inti Creates en Nintendo Switch.

Resulta lógico que Inti Creates quiera lucrarse de este éxito con una secuela. Es por eso que, aprovechando el marco de New Game+ Expo, la compañía ha anunciado Bloodstained: Curse of the Moon 2. La trama será supervisada por Koji Igarashi, mejor conocido por ser uno de los principales responsables de la franquicia Castlevania entre 1999 y 2011.

Al igual que su antecesor, Bloodstained: Curse of the Moon 2 seguirá al exorcista Zangetsu en su cruzada para acabar con todos los demonios. Sin embargo, este contará con tres nuevos aliados en la secuela. El adelanto muestra a Dominique, que podrá utilizar su lanza para rebotar sobre sus enemigos a lo Shovel Knight y contará con hechizos de curación; Robert, un soldado especializado en el combate a largo alcance gracias a su amplio arsenal; y Hachi, un corgi que maneja un ‘mecha’ que podrá volverse imperecedero ante ciertas amenazas.

Además de las mecánicas vistas en el primer título, los jugadores tendrán la opción de intercambiar control de los personajes en cualquier momento. Cada uno tendrá habilidades únicas, las cuales serán necesarias para afrontar situaciones específicas, y su propia barra de vida. El juego también permitirá escoger entre dos dificultades: Clásico y Casual.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 llegará a Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Steam. Todavía no tiene fecha ni ventana de lanzamiento.

Fuente: canal oficial de Inti Creates en YouTube