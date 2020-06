Bloodstained celebra un millón de copias vendidas con un mapa de ruta para 2020

La gente ama los ‘metroidvania’. Un buen ejemplo de esto es la popularidad de Bloodstained: Ritual of The Night. Este juego no fue solo un éxito en Kickstarter —donde recaudó más de 5 millones de dólares—, sino que también es un éxito de ventas. ArtPlay reporta que pocos días antes de cumplir un año en el mercado, Bloodstained vendió un millón de copias.

Para celebrar, Koji Igarashi ha publicado un video agradeciendo a todos los fanáticos.

Pero eso no es todo. ArtPlay también ha revelado un mapa de ruta. Este indica cuándo llegarán todas las actualizaciones de Bloodstained: Ritual of the Night que se tienen planeadas para el resto de 2020. No olvidemos que hace poco se agregó al juego a Zangetsu como personaje controlable.

Para comenzar, el 23 de junio de 2020 tendremos el modo Boss Revenge, en el que podemos controlar a cuatro jefes para vengarnos de los héroes, y la Rueda de Color que permitirá una mayor personalización de la apariencia de Miriam. Los jugadores de Nintendo Switch tendrán que esperar hasta julio por esta actualización.

El tercer trimestre del año llegará a Bloodstained el Modo Chaos, un modo para dos jugadores en el que enfrentarán a los jefes con condiciones especiales; Modo Versus, en el que podemos jugar contra otras personas de forma indirecta; Modo clásico, un modo contra sub-jefes ‘al estilo de los ochenta’; y un ‘crossover’ con otra franquicia.

Por último, en el último trimestre de 2020 tendremos otro ‘crossover’ y un tercer personaje controlable. Ya dijeron que no será Domonique, lo cual nos hace sospechar que será Gebel o Alfred, pero la imagen parece ser de un personaje femenino.

Bloodstained: Ritual of the Night está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Fuente: sitio web oficial de Bloodstained