Ha pasado más de un año desde el lanzamiento de Bloodstained: Ritual of the Night, el título producido por Koji Igarashi que recupera el espíritu de Castlevania: Symphony of the Night. A pesar del paso de los meses, este juego continúa siendo actualizado y ahora le da la bienvenida a un nuevo personaje controlable.

Así es, Bloodstained: Ritual of the Night recibió una nueva actualización el 11 de noviembre de 2020 que permite jugar con uno de sus jefes más icónicos: Bloodless. Ella es un ser vampírico que usa la sangre como arma. Está inspirada en la Condesa Elizabeth Bathory.

Bloodless puede flotar en el aire y usar su sombrilla para defenderse. Al explorar podemos encontrar cristales de sangre que le dan nuevas habilidades. También podemos alterar su característico color rojo cambiando el color de la sangre del juego en el menú.

Esta actualización también solucionó algunos ‘bugs’ y problemas con el modo Randomizer.

De momento, esta actualización está disponible para PC, PS4 y Xbox One. Los usuarios de Nintendo Switch tendrán que esperar un poco para jugar con este personaje.

Cómo jugar con Bloodless en Bloodstained: Ritual of the Night

Para jugar con ella tenemos que iniciar una nueva partida y poner la palabra BLOODLESS en lugar de nuestro nombre. Esta es una referencia al truco para jugar con Richter Belmont en Symphony of the Night.

Fuente: canal oficial de Bloodstained: Ritual of the Night en YouTube