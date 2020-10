Bloodstained: Ritual of the Night hará su arribo a dispositivos móviles

El ambicioso proyecto de Koji “Iga” Igarashi, Bloodstained: Ritual of the Night, llegará también a dispositivos Android y iOS. El juego estará pronto para móviles y será distribuido por el gigante asiático NetEase.

Bloodstained tendrá un novedoso sistema de controles optimizado para pantallas táctiles y una interfaz de usuario rediseñada para pantallas pequeñas. Estos incluyen atajos para inventario y hechizos fáciles de ejecutar. El ‘port’ tendrá más de 120 monstruos de la versión original, así como 107 tipos de armas, 23 habilidades especiales y todo el contenido descargable previamente publicado.

Lanzado para consolas y PC en el 2019, Bloodstained: Ritual of the Night tiene su historia por su complejo desarrollo, el cual fue financiado por medio de la plataforma Kickstarter. Este es el primer juego de Iga post-Castlevania y captura totalmente su esencia con los elementos que hicieron a la franquicia el gran clásico que es hoy. El juego ha vendido más de un millón de copias a nivel mundial.

Los jugadores guiarán a Miriam a través de un castillo y equiparán poderosas armas y habilidades para enfrentar a un ejército infernal dirigido por el vengativo Gebel. Su extensa jugabilidad lo hará el perfecto asesino de tiempo para esos interminables momentos en el tránsito o a la espera de una cita.

Bloodstained: Ritual of the Night también está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Vía: Destructoid