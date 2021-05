Una secuela de Bloodstained: Ritual of the Night estaría en desarrollo

Todo comenzó con una campaña en Kickstarter. Koji Igarashi, uno de los responsables de las mejores entregas de la saga Castlevania, pretendía volver a capturar el espíritu de esta saga de juegos aparentemente abandonados por Konami. El resultado fue Bloodstained: Ritual of the Night, un título que nos devolvió la magia de Symphony of the Night y Aria of Sorrow.

La campaña fue un éxito de recaudación y el título vendió más de un millón de copias, un número muy alto para una obra de este estilo. Además, tuvo un recibimiento bastante bueno por parte de la crítica especializada. Por eso, que probablemente se esté preparando una secuela una secuela de Bloodstained: Ritual of the Night no nos sorprende.

La empresa italiana Digital Bros., dueños de la distribuidora 505 Games, hizo público un documento en el que resumen sus logros en los últimos años y hablan de planes a futuro. A la hora de hablar del juego de Igarashi, mencionan su éxito y dicen claramente que hay una segunda versión en desarrollo.

Resulta curioso que hablen de una «segunda versión» y no necesariamente de una segunda parte, por lo que se puede interpretar como un lanzamiento del mismo título para otras plataformas (lo cual sería raro porque ya salió para todas las plataformas importantes, incluyendo Android). Lo más probable es que sí se estén refiriendo a una secuela de Bloodstained: Ritual of the Night.

Sin embargo, no sabemos nada más sobre esta obra. No se dijo nada sobre su trama, fecha de lanzamiento ni las plataformas a las que llegaría. Tendremos que esperar más información oficial.

Recuerden que Ritual of the Night no es el único juego de la franquicia. Hay dos entregas de Bloodstained: Curse of the Moon con una estética de 8-bit.

Fuente: Digital Bros