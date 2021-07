A finales de marzo, Koei Tecmo dio a conocer que Blue Reflection: Second Light llegará a Occidente. Para aquellos que no sepan, este título es una secuela del JRPG por turnos de 2017 desarrollado por Gust —estudio mejor conocido por la franquicia Atelier— y uno de tres productos que componen la más reciente campaña transmedia de la franquicia.

Cuatro meses después, Koei Tecmo ha revelado la fecha de lanzamiento de Second Light. La compañía también ha compartido otros datos, los cuales hemos listado a continuación.

¿Cuándo será el lanzamiento de Blue Reflection: Second Light en Occidente?

El lanzamiento de Blue Reflection: Second Light será el próximo 9 de noviembre.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC vía Steam.

¿De qué tratará la historia?

La historia de Second Light sigue las aventuras de Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo y Yuki Kinjou. Misteriosamente, estas estudiantes son transportadas a una academia flotante. En su búsqueda para encontrar una forma de regresar a casa, el grupo deberá hacer frente a peligrosos monstruos. Para fortuna de las protagonistas, estas obtendrán poderes que les permitirán hacer frente a las criaturas. Más allá de sobrevivir en un mundo desconocido, las estudiantes deberán convivir y crear lazos mientras pasan sus días en la misteriosa academia.

¿Cómo será la jugabilidad?

Al igual que el juego de 2017, Second Light será un JRPG por turnos. Sin embargo, los combates no serán todo. Los jugadores también podrán crear su academia ideal y elaborar objetos, cuyos efectos serán diferentes dependiendo de las combinaciones de personajes. No menos importante, las protagonistas podrán reforzar sus vínculos luchando e interactuando juntas. Esto desbloqueará conversaciones únicas y nuevas habilidades para las protagonistas.

¿Qué contiene la edición limitada?

La edición limitada de Blue Reflection: Second Light contiene un libro de arte, un afiche de tela, dos amuletos de acrílico, un álbum de fotos y un traje basado en Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Todo esto estará empacado en una caja de colección.

Cabe señalar que la edición limitada de Blue Reflection: Second Light solo podrá conseguirse en la tienda virtual de NIS America. Para visitarla, basta con seguir este enlace.

¿Qué bonos habrá para los que reserven?

Aquellos que reserven Second Light recibirán el traje Bikini de Verano.

Fuente: comunicado de prensa de Koei Tecmo