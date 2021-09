Presentado a finales de julio, Blue Reflection: Second Light es la secuela del JRPG por turnos de 2017 desarrollado por Gust. Aunque su fecha de lanzamiento y demás detalles han sido de conocimiento público desde ese entonces, eso no ha impedido a Koei Tecmo compartir nuevos videos de jugabilidad. En esta ocasión, la compañía ha publicado un tráiler de 8 minutos.

Este último adelanto de Blue Reflection: Second Light deja ver cómo funcionará el sistema de fabricación, además cómo influirá en la personalización de la academia y el fortalecimiento de las relaciones entre las protagonistas. También muestra algunos sistemas de combate.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Blue Reflection: Second Light en Occidente?

El lanzamiento de Second Light será el próximo 9 de noviembre.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC vía Steam.

¿De qué tratará la historia de Blue Reflection: Second Light?

En un principio, la historia de Blue Reflection: Second Light sigue al grupo Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo y Yuki Kinjou. Sin embargo, Mio Hirahara, Uta Komagawa, Kirara Kuno y otras chicas eventualmente se suman al grupo. Misteriosamente, estas estudiantes son transportadas a una academia flotante. Aún peor, han perdido la mayoría de sus memorias.

En su búsqueda para encontrar una forma de regresar a casa, el grupo deberá hacer frente a peligrosos monstruos. Para fortuna de las protagonistas, estas obtendrán poderes que les permitirán hacer frente a las criaturas. Más allá de sobrevivir en un mundo desconocido, las estudiantes deberán convivir y crear lazos mientras pasan sus días en la misteriosa academia.

¿Cómo será la jugabilidad de Blue Reflection: Second Light?

A diferencia del juego de 2017, Blue Reflection: Second Light será un JRPG con un sistema de combate en tiempo real reminiscente al Active Time Battle de Final Fantasy. No obstante, el tiempo podrá detenerse al abrir el menú de comandos y —al igual que en el juego original— los personajes solo podrán utilizar ciertas habilidades invirtiendo Puntos Éter. Por fortuna, estos se recargarán durante el combate y acertar ataques contra los enemigos acelerará el proceso.

Más allá de permitir el uso de habilidades, la acumulación de Puntos Éter permitirá que las protagonistas se transformen en Reflectors. En este estado, las chicas podrán entablar combates ‘1 contra 1’. Estos serán oportunidades para hacer combos y causar daño masivo.

Sin embargo, los combates no serán todo. Los jugadores también podrán crear su academia ideal y elaborar objetos, cuyos efectos serán diferentes dependiendo de qué personajes estén involucrados en el proceso. No menos importante, las protagonistas podrán reforzar sus vínculos luchando e interactuando juntas. Esto desbloqueará conversaciones llamadas “Citas”. Estos eventos no solo concederán Puntos de Talento, los cuales podrán emplearse para mejorar y desbloquear habilidades, sino Fragmentos. Estos son accesorios con efectos únicos.

De esta forma, el combate y la parte social están conectadas. Mientras que los combates y la exploración proveerán los materiales para elaborar objetos necesarios para mejorar la relación entre las protagonistas, estos segmentos son los que permitirán fortalecer a los personajes.

¿Qué contiene la edición limitada?

La edición limitada de Blue Reflection: Second Light contiene un libro de arte, un afiche de tela, dos amuletos de acrílico, un álbum de fotos y un traje basado en Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Todo esto estará empacado en una caja de colección.

Cabe señalar que la edición limitada de Blue Reflection: Second Light solo podrá conseguirse en la tienda virtual de NIS America. Para visitarla, basta con seguir este enlace.

¿Qué bonos habrá para los que reserven?

Aquellos que reserven Second Light recibirán el traje Bikini de Verano.

Fuente: comunicado de prensa de Koei Tecmo