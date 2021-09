Bluepoint Games ahora forma parte de PlayStation Studios

A finales de junio, Housemarque Games —estudio finlandés conocido por desarrollar Resogun y Returnal— fue adquirido por Sony Interactive Entertainment. Sin embargo, parece que ese no fue el único estudio con el que se hizo la compañía. Ese mismo día, la cuenta oficial de PlayStation Japan en Twitter anunció que Bluepoint Games también había sido comprado por Sony. Sin embargo, dicha publicación no tardó en ser borrada de redes.

Marco Thrush, presidente y cofundador de Bluepoint Games

No es hasta ahora que PlayStation Studios ha hecho oficial su adquisición de Bluepoint Games. Ante la noticia, Marco Thrush —presidente del estudio— compartió estas palabras:

“¡Estamos emocionados de oficialmente formar parte de PlayStation Studios!

Austin, Texas, ha sido el hogar de Bluepoint desde su fundación en 2006 y ahora consistimos en un equipo de casi 70 creativos muy talentosos. Aunque el estudio ciertamente ha crecido en los últimos 15 años, nuestras creencias culturales han permanecido intactas: empujar los límites para crear los juegos de mayor calidad y divertirnos haciéndolo. Este enfoque ha sido instrumental en el éxito de Bluepoint Games y nos alegra que PlayStation Studios lo comparta.



PlayStation tiene un catálogo de juegos icónico y para nosotros no hay nada mejor que brindar algunas de las obras maestras de la industria a nuevos jugadores. Al volvernos parte de PlayStation Studios, nuestro equipo elevará aún más sus estándares de calidad para crear experiencias más impactantes para la comunidad de PlayStation.

¡Gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de los años! ¡No podemos esperar a brindarles juegos asombrosos en este nuevo capítulo para Bluepoint Games!”.

¿En qué juegos ha trabajado Bluepoint Games?

Tras ser fundada por el difunto Andy O’Neil y Marco Thrush, exempleados de Retro Studios, Bluepoint Games desarrolló Blast Factor (2006). Además de ser el primer proyecto del estudio, este es el único juego de Bluepoint que no es una adaptación ni una remasterización.

Entre 2009 y 2011, Bluepoint Games desarrolló tres compilaciones remasterizadas: God of War Collection (2009), The Ico & Shadow of the Colossus Collection (2011) y Metal Gear Solid HD Collection (2011). Entre 2012 y 2014, el estudio trabajó en tres adaptaciones: PlayStation All-Stars Battle Royale (2012) para PS Vita, Flower (2013) para PS4 y PS Vita, y Titanfall (2014) para Xbox 360. Durante los últimos 6 años, Bluepoint Games ha amasado aún más fama gracias a Uncharted: The Nathan Drake Collection (2015), Gravity Rush Remastered (2015), Shadow of the Colossus (2018) y Demon’s Souls (2020).

Fuente: PlayStation.Blog