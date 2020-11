Desde hace algunos meses podemos encontrar varios juegos de la saga Borderlands en Nintendo Switch gracias a compilaciones como The Handsome Collection y Legendary Collection. Sin embargo, una parte importante de la franquicia no hizo parte de ninguna de las dos. Hablamos de Comandante Lilith y la lucha por Sanctuary, el último DLC de Borderlands 2.

Afortunadamente, Gearbox Sofware no se olvidó de los propietarios de esos juegos. Ya podemos encontrar el DLC de Comandante Lilith en la eShop de Switch y es completamente gratis para los dueños de Borderlands: The Handsome Collection y Borderlands: Legendary Collection. Eso sí, les recomendarlos adquirirlo pronto, pues esta oferta solo durará hasta el 3 de diciembre de 2020. Después de eso, tendremos que comprar el DLC por un precio aún no determinado si queremos jugarlo.

Comandante Lilith y la lucha por Sanctuary se desarrolla después de los hechos de Borderlands 2. Cuenta cómo un grupo de soldados se apoderan del pueblo de Sanctuary usando unas esporas que convierten a las personas en plantas. La trama también sirve como vínculo de este juego con Borderlands 3.

Este DLC para Borderlands 2 llegó a PS4, Xbox One y PC a mediados de 2019 y también estuvo gratis por tiempo limitado para esas plataformas. Aquí pueden leer nuestras impresiones al respecto.

Fuente: sitio web oficial de Borderlands