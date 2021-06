Borderlands 3 acaba de recibir juego cruzado entre consolas

Hace un mes, Randy Pitchford —CEO de Gearbox Software— dio a conocer que Borderlands 3 recibiría una actualización que implementaría ‘crossplay’ (juego cruzado) entre plataformas. No obstante, Pitchford también aclaró que los usuarios de PlayStation no tendrán acceso a esta novedad. Aún se desconocen los motivos detrás de esta decisión.

En ese entonces, Pitchford no reveló cuándo llegaría la actualización que habilitaría esta mejora a la calidad de vida. Sin embargo, 2K Games ha revelado que la más reciente actualización para Borderlands 3 ha implementado el ‘crossplay’ (juego cruzado) entre plataformas. Como si no fuese suficiente, también ha añadido otras novedades.

¿Cómo funciona el ‘crossplay’ (juego cruzado) entre plataformas en Borderlands 3?

Como se mencionó, el ‘crossplay’ (juego cruzado) en Borderlands 3 solo está habilitado para Xbox One, Xbox Series X|S, Mac, Stadia, Steam y Epic Games Store. Sin importar en cuál plataformas jueguen, los jugadores tienen que registrar un nuevo nombre para ‘crossplay’.

¿Qué otras novedades llegaron con la última actualización?

La revancha de Venganza de las mafias

¿Recuerdan el evento ‘Venganza de las mafias’? La última actualización lo trae de vuelta con ‘La revancha de Venganza de las mafias’. Este funciona exactamente igual que el evento del año pasado. Para saber cómo funciona, solo tienen que seguir este enlace.

Ahora, lo anterior no quiere decir que ‘La revancha de Venganza de las mafias’ no goce de novedades. He aquí los nuevos objetos cosméticos que los buscadores de la cámara podrán ganar dependiendo del número de desafíos que completen durante el evento:

3 desafíos completados: ‘Anillo Cósmico’ (apariencia para el dispositivo ECHO)

‘Anillo Cósmico’ (apariencia para el dispositivo ECHO) 6 desafíos completados: ‘Amanecer de Pandora’ (adorno de arma)

‘Amanecer de Pandora’ (adorno de arma) 10 desafíos completados: ‘Ablandador Encuadrado’ (decoración de habitación)

‘Ablandador Encuadrado’ (decoración de habitación) 14 desafíos completados: ‘Horizontes Digitales’ (apariencia para arma)

‘Horizontes Digitales’ (apariencia para arma) 18 desafíos completados: ‘Corredor de la Red’ (apariencia para buscador de la cámara)

Otra gran diferencia es que ‘La revancha de Venganza de las mafias’ no tendrá «fecha de caducidad». De hecho, ningún evento de temporada volverá a tenerla.

Eventos de temporada

Los eventos ‘Cosecha Sangrienta’, ‘Día de los Corazones Rotos’ y ‘La revancha de Venganza de las mafias’ ahora pueden jugarse en cualquier momento desde el menú principal. A través de esto, los jugadores pueden obtener las recompensas de estos eventos.

Aumento del nivel máximo de Borderlands 3

Gracias a la última actualización para Borderlands 3, el nivel máximo ahora es 72.

Minieventos de las verdaderas pruebas en Borderlands 3

Hasta las 10:59 AM (hora Colombia) del próximo 1 de julio, los jugadores de Borderlands 3 pueden participar en los seis minieventos de las verdaderas pruebas. Estos son una buena alternativa para alcanzar el nuevo nivel máximo o poner a pruebas sus habilidades.

Rebalanceos y corrección de ‘bugs’

A través de la más reciente actualización para Borderlands 3, Gearbox ha corregido múltiples ‘bugs’. También ha modificado varias habilidades y estadísticas de los buscadores de la cámara, además de algunas armas. Para ver en detalle todos los cambios, sigan este enlace.

Fuente: página oficial de Borderlands