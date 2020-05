Borderlands 3: el próximo DLC nos llevará al salvaje oeste

El universo de Borderlands continúa en expansión. Gearbox anunció, mediante una nueva emisión del programa en vivo The Borderlands Show, cuál será el contenido que llegará en el futuro próximo a la tercera entrega de esta popular saga.

Para comenzar, revelaron los primeros detalles del tercer gran DLC descargable. Se llamará Bounty of Blood – A Fistful of Redemption. Ese nombre, que hace referencia tanto a películas como videojuegos del género western, nos permitirá visitar el planeta desértico llamado Gehenna. Este, obviamente, tendrá una temática del salvaje oeste norteamericano.

Este contenido descargable agregará un nuevo grupo de enemigos a Borderlands 3. La pandilla Devil Riders. También tendremos un nuevo vehículo llamado ‘Jetbeast’.

No será necesario avanzar a cierto punto de la historia de Borderlands 3 para jugar Bounty of Blood – A Fistful of Redemption. Podremos acceder a este contenido desde el comienzo del juego. Este se pondrá a la venta el 25 de junio de 2020. Se podrá comprar independientemente o como parte del Pase de Temporada.

Pero este no será el único contenido nuevo que llegará a Borderlands 3. También tendremos un nuevo ‘Asalto’ al estilo de Venganza de las Mafias. Se llamará ‘Takedown at the Guardian Breach’. Será un reto de alta dificultad que no solo incluirá combates, sino acertijos y momentos de plataformas. Podremos jugarlo sin costo extra desde el 4 de junio de 2020.

Por cierto, todo parece indicar que el DLC Bounty of Blood será el regreso de un personaje muy querido de la saga: ¡el psicópata Krieg!

Fuente: The Borderlands Show