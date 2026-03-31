Braum, Zac, Vladimir, Sivir y Maestro Yi recibirán nuevas skins en League of Legends en abril de 2026

Los divertidos aspectos del día de los inocentes están a punto de llegar a LoL, pero no son los únicos objetos cosméticos que tendremos en el juego este mes. Ya pudimos conocer todas las skins que tendrá League of Legends en la versión 26.8 que llega a mediados de abril de 2026 y serán Braum Victorioso, Zac Onda Espacial, Vladimir PsyOps. PROYECTO: Sivir y PROYECTO: Maestro Yi Línea de Comando.

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Como siempre, empezamos mirando el arte ‘splash’ de todos estos nuevos aspectos.

Pueden ver todas estas skins en acción en el motor del juego en el siguiente video, cortesía del canal de YouTube SkinSpotlights.

Las skins Braum Victorioso, Zac Onda Espacial, Vladimir PsyOps. PROYECTO: Sivir y PROYECTO: Maestro Yi Línea de Comando llegarán a League of Legends el miércoles 15 de abril de 2026 junto al parche de actualización a la versión 26.8. Si no quieren esperar para jugar con ellas, ya pueden encontrarla en el servidor de pruebas o PTB.

También sabemos que el aspecto Braum Victorioso se puede conseguir gratis al ganar 15 partidas clasificatorias o al terminar la temporada en rango Oro o superior. Las demás deberían estar a la venta en la tienda.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.