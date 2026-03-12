Videojuegos

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster deja la exclusividad de Switch 2, ya disponible en Xbox Series X/S y PC (Steam), ¿Sony en la sala de espera?

Valiente hora.

Square Enix y el desarrollador Cattle Call lanzan sorpresivamente y sin previo aviso Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster para Xbox Series X/S y PC a través de Steam y Microsoft Store por $39.99 USD, con un 20% de descuento por lanzamiento. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster se lanzó por primera vez para Switch 2 el 5 de junio del 2025. Square Enix también anunció que las ventas totales de la serie Bravely han superado los cuatro millones de unidades en todo el mundo.

Revive la historia de los guerreros de la luz en su búsqueda para despertar los cristales. Disfruta de batallas estratégicas con los comandos únicos de ‘Brave’ / ‘Default’ y más de 20 trabajos diferentes. Además, incluye mejoras de juego modernas y minijuegos completamente nuevos.

Sin previo aviso, el Gran Abismo abrió un agujero en el mundo. Tiz es el único superviviente de una aldea engullida por el abismo. En lo más profundo de su desesperación, se encuentra con una joven vestal llamada Agnès. Juntos emprenden un viaje con el objetivo de cerrar el abismo y liberar los cristales engullidos por la oscuridad.

Tómate tu tiempo para planificar tus estrategias en batallas por turnos. Una amplia variedad de tácticas tienes a tu disposición en este profundo y atractivo sistema de batalla. Los dos comandos principales aportan una nueva dimensión de disfrute a la batalla: ‘Brave’ para gastar PB y aumentar el número de acciones realizadas en un turno, o ‘Default’ para reforzar tus defensas y acumular PB para más adelante. Aniquila al enemigo con una avalancha de ataques o recupérate de una situación complicada con una combinación de movimientos de resurrección y curación.

Basada en la versión original, esta remasterización incluye gráficos de alta definición, una interfaz de usuario rediseñada, la posibilidad de avanzar rápidamente las escenas de eventos y otras comodidades modernas. Las funciones de red de la versión original se han adaptado a las redes modernas. También se han añadido dos tipos de minijuegos.

Bravely Default
