Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster en Switch 2 tiene una desventaja frente a 3DS

Square Enix lanzará Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster en Switch 2 el mismo día de lanzamiento de la consola el próximo 5 de junio. Es la primera vez que el primer juego de la franquicia llega a una consola casera con calidad HD, honor que solo tenía su secuela numérica. Sin embargo, se lanza como un cartucho con clave de descarga, o «tarjeta llave de juego» en términos oficiales. Esto obliga a descargar las 11 GB que pesa el juego en Switch 2 incluso teniendo el cartucho, una decisión bastante polémica en el caso de desarrolladores terceros.

De acuerdo con el blog de Square Enix, que destaca varias de las características nuevas y recurrentes frente al juego original de 3DS, los encuentros ya no se podrán reducir hasta un 0% en Switch 2. En la sección ‘Configuración de la tasa de encuentros’, el blog indica específicamente que se pueden configurar los encuentros aleatorios con enemigos en intervalos entre el 50% y el 200%.

En la versión occidental de Bravely Default, se podían reducir por completo los encuentros aleatorios. Sin embargo, en la primera versión japonesa del juego, titulada también Bravely Default: Flying Fairy, tal no era el caso. La versión occidental para 3DS se basaba en una reedición mejorada del juego llamada Bravely Default: For the Sequel, que añadió varias funciones para mejorar la experiencia de juego. En la versión japonesa original, no había forma de modificar la tasa de encuentros. Esto se añadió en For the Sequel y se mantuvo como función para la secuela Bravely Second: End Layer.

En Bravely Default 2 de Switch no se pueden desactivar los encuentros, pero los enemigos son visibles en el mundo exterior. Square Enix añade nuevo contenido en Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster en forma de dos nuevos minijuegos. No es simplemente un ‘port’ directo en HD, pero es extraño que no decidieran adaptar la versión occidental –o japonesa For the Sequel– del primer juego, en lugar de la edición básica.