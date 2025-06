Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster – Reseña (Switch 2)

Hace más de una década, Square Enix nos sorprendió con Bravely Default, un RPG para

Nintendo 3DS que nació con la esencia clásica de un Final Fantasy (previamente The 4 Heroes of Light para DS) pero se transformó rápidamente en una franquicia propia, gracias a su innovador sistema de combate y encantadora narrativa. Ahora, llega a Nintendo Switch 2 bajo el nombre de Bravely Default:

Flying Fairy HD Remaster, ofreciendo no solo mejoras visuales y auditivas, sino algunas

novedades interesantes.

Es bastante curioso que Square Enix haya puesto este título de lanzamiento para la nueva

consola de Nintendo. En el papel, no se ve como que pueda “explotar” sus nuevas características.

Claro, desde el comienzo partimos que este título de por sí es un juegazo, pero aparte de un

par de curiosas novedades, quizá lo mejor de esta remasterización es poder llevar un ya

clásico como este a nuevas generaciones de ‘gamers’.

Bravely Default de 3DS a Switch 2

Con esto no quiero decir que sea un simple ‘port’ y desde el primer momento es evidente que

esta remasterización no es simplemente una adaptación rápida del juego original. Visualmente, los

escenarios que en su momento amamos por ser pintados a mano, han sido completamente

recreados para aprovechar la potencia gráfica del Nintendo Switch 2, manteniendo ese

estilo artístico que caracteriza la saga, pero añadiendo profundidad y detalles que los hacen

sentir más vivos que nunca. Las mejoras gráficas son acompañadas por una ya legendaria

banda sonora revitalizada, creando una atmósfera épica y emotiva que acompaña

perfectamente cada momento de la aventura.

Sin embargo, algunas funciones originales de 3DS no fueron incluidas, como la

realidad aumentada o el uso del stylus en los combates y minijuegos. A cambio, Square

Enix incorporó dos nuevos minijuegos exclusivos para esta versión de Switch 2 que

curiosamente pueden jugarse usando la función ‘mouse’ de los Joy-Con 2. Por un lado

está ‘Atrapa Ritmo Luxencheer’, un juego rítmico que permite disfrutar de la música del

juego mientras acumulas puntuación, y por otro lado está ‘Crucero de Pánico de Ringabel’,

donde manejas una nave aérea siguiendo los comandos que salen.

Estos minijuegos agregan notas al Diario de Ringabel que revelan aspectos inéditos de la historia, así como fichas intercambiables por trajes y objetos útiles para la aventura. Aunque entretenidos

inicialmente, como es de esperarse, se vuelven un mundo de ‘grinding’ que al rato nos

invita a olvidarlos por lo agotadores que se vuelven.

Un sistema clave de juego

La esencia del sistema Brave y Default, así como la personalización de jobs que hicieron

famoso al juego original, permanecen intactos y siguen siendo el corazón del título. Sin

embargo, hubo cambios en el manejo de los encuentros aleatorios. Ahora solo es posible

reducir la frecuencia de estos al 50% en lugar de eliminarlos por completo desde el inicio,

una decisión que puede resultar incómoda para jugadores que prefieren evitar batallas

constantes. Afortunadamente, esta limitación se puede sortear obteniendo accesorios

específicos.

Otra actualización notable es el sistema de Norende, que anteriormente utilizaba StreetPass

en la versión original. Ahora los jugadores pueden encontrar «almas pasajeras» en pueblos

que reconstruyen las tiendas de Norende en tiempo real. Esto agiliza mucho el proceso y

permite a los jugadores obtener armas y equipos valiosos de manera más eficiente.

Quizá el punto mas fuerte es que con los cambios de plataforma, gráficos y detalles de

control y jugabilidad, la experiencia global del juego sigue siendo excelente.

Las mejoras técnicas y de calidad de vida son evidentes y apreciadas. Gráficamente el título se siente

moderno y bien adaptado, con interfaces más intuitivas que trasladan la experiencia de

doble pantalla del 3DS a un formato sencillo y accesible en la pantalla 16:9 a 4K del Switch

2, donde por ejemplo, el mapa ahora aparece en un extremo y el manipular el hud hace su

posicionamiento muy conveniente.

Reseña hecha con una copia digital de Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster para Nintendo Switch 2 brindada por Square Enix.