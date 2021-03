Videojuegos

Ante la gran oferta de juegos de supervivencia, tanto buenos como malos, el público general puede tener una elección complicada. En lo que va de 2021, hemos tenido la oportunidad de probar dos títulos pertenecientes este género: Subnautica: Below Zero y Valheim. Si bien ambos ofrecieron excelentes primeras impresiones, no son más que una ínfima parte de los juegos que componen el género de supervivencia. Y la pila de títulos de esta clase no hace más que crecer con el paso de los años. Al fin y al cabo, henos aquí con otra reseña de un juego de supervivencia.

Sin embargo, Breathedge tiene una ventaja sobre otros juegos de su tipo. Sus mecánicas y ambientación, aunque funcionales y atractivas, no son novedosas. Por fortuna, el primer proyecto del estudio independiente RedRuins Softworks compensa lo anterior y sobresale con respecto a otros títulos de supervivencia por su irreverente sentido del humor y constante ruptura de la cuarta pared. Esa es su principal fortaleza y seña de identidad. Irónicamente, también puede ser su talón de Aquiles.

La historia de Breathedge pone a los jugadores en los zapatos del Hombre. Sí, así se llama el protagonista. Su abuelo ha muerto y lo único que heredó de él fue su amada gallina. Sin embargo, de camino al funeral de su pariente, la nave del Hombre sufre un accidente y queda varado en medio del espacio. ¿Esto quiere decir que Breathedge se ambienta en el futuro? ¿O acaso transcurre en una realidad en la que la que los rusos ganaron con creces la carrera espacial? Es difícil saberlo y la verdad no importa. Si bien el juego posee una trama y un «giro argumental», no son importantes.

Lo que verdaderamente importa es la supervivencia del Hombre. Como muchos juegos del género, los jugadores deben preocuparse por mantener bien alimentado al protagonista. También deben evitar que se acabe su oxígeno y estar pendientes de elementos nocivos. Estos incluyen el frío, la radiación y la electricidad. Sin embargo, los jugadores no deberán preocuparse por estas dolencias ni el oxígeno si permanecen en la nave. Por supuesto, morirán de hambre o sed si no salen de ahí para buscar su sustento. Realmente, el Hombre no tiene muchas opciones.

Las primeras horas de Breathedge son caracterizadas por pequeños viajes en búsqueda de alimentos y/o materiales antes de que se acabe el oxígeno. Como es típico en esta clase de títulos, los recursos recolectados pueden emplearse para construir herramientas, mejoras y demás objetos que ayudarán al Hombre a llegar cada vez más lejos en su misión por la supervivencia. Eventualmente, los jugadores llegarán a un punto en el que podrán crear vehículos, bases e incluso armas. Sin embargo, cabe reiterar que las primeras horas pueden ser algo tediosas.

Dejando de lado que esos primeros viajes en búsqueda de recursos pueden resultar monótonos, las primeras herramientas —tanto las empleadas para la extracción de recursos como otras— tienen un número de usos muy limitado. Esto obliga a los jugadores a recolectar materiales de reserva y guardarlos en su nave inicial con el único fin de construir herramientas de repuesto. Al fin y al cabo, las necesitarán. Al sumarse esto al hecho de que los jugadores eventualmente abandonarán dicha nave en sus viajes cada vez más atrevidos, la primera porción de Breathedge se siente alargada de forma artificial. Esto resulta particularmente irónico al tener en cuenta que el juego reserva un buen número de chistes a criticar dicha práctica.

Hablemos un momento del humor en Breathedge. Como se mencionó al principio de esta reseña, el humor irreverente y la ruptura de la cuarta pared son la seña de identidad de este título. Sin embargo, incluso si algunas de las bromas y referencias a la cultura pop pueden generar una carcajada, Breathedge peca por la saturación de su humor. Ya sea por medio de la sardónica IA que acompaña al Hombre o misiones inútiles/chistes a costa de los jugadores, el título rara vez muestra algo de decoro. Esto puede llevar a desarrollar un desagrado hacia el sentido del humor del juego y/o la identificación de un patrón. Disfruten del humor o no, los jugadores evidenciarán que RedRuins apostó más por la cantidad que por la calidad de sus chistes.

Ahora, lo anterior no quiere decir que Breathedge sea un rato miserable de principio a fin. De soportar las primeras horas, el juego poco a poco agarra ‘momentum’. A través de las herramientas y mejoras desarrolladas, los jugadores eventualmente adquieren confianza para explorar el basto espacio. A nivel visual y de diseño, este es uno de los principales logros de Breathedge. No solo luce impresionante, sino que los múltiples elementos dentro del rango de visión de los jugadores sirven como invitaciones para explorar. En el peor de los casos, encontrarán un simpático coleccionable. En el mejor, objetos que facilitarán sus viajes por el espacio. Estos pueden ir desde tanques de oxígeno y alimentos hasta recursos raros y medios de transporte.

Dada la amplitud de la primera área abierta de Breathedge, llega un punto en el que la interfaz termina cubierta de decenas de marcadores. Estos señalan posibles descubrimientos. Por fortuna, siempre está la opción de asignar colores a ciertos tipos de marcadores e incluso eliminarlos completamente. Aun así, esto no evita que la interfaz quede algo saturada a menos que se elimine toda una clase de marcadores. Esto podría solucionarse por medio de la opción de ocultar marcadores específicos.

Desafortunadamente, Breathedge flaquea en su última porción. ¿Recuerdan que mencionamos que llega un momento en el cual los jugadores pueden crear armas? Eventualmente, estas se vuelven instrumentales. Al final, Breathedge se convierte en un juego de disparos. Si bien estas mecánicas están realizadas de forma correcta, se sienten como una adición de última hora. Más importante, vienen de la mano con un cambio en el diseño de niveles. Los jugadores pasan de una amplia «caja de arena» a secciones que resultan mucho más lineales y telegrafiadas. Irónicamente, esto no evita que RedRuins continúe forzando las mecánicas de supervivencia.

Breathedge 7/10 Nota Lo que nos gustó - El espacio luce espectacular.

- El sentido del humor ayuda a distinguirlo de otros juegos de supervivencia del montón.

Lo que no nos gustó - Dependiendo del jugador, el sentido del humor puede volverse fastidioso ante lo recurrente y poco ingenioso que suele ser.

- La primera parte de la aventura puede resultar tediosa por la fragilidad de las herramientas.

- El énfasis en la acción no beneficia al final del juego.

En resumen Como juego de supervivencia, Breathedge hace bien su trabajo. Aquellos que ya disfruten de esta clase de juegos, encontrarán una experiencia de provecho y con bastante contenido. Sin embargo, más allá de la impresionante presentación visual del espacio y su irreverente sentido del humor, el primer proyecto de RedRuins no trae novedad alguna a un género muy trillado.

Reseña hecha con una copia digital de Breathedge para Steam brindada por RedRuins Softworks.