La popular franquicia de horror zombi no es ajena al mundo de los videojuegos. No solo tiene una buena cantidad de títulos para todas las plataformas, sino que sus personajes han hecho cameos en obras como Tekken 7 y Brawlhalla. Ahora tendrá un ‘crossover’ aún más curioso en la forma de Bridge Constructor: The Walking Dead.

Bridge Constructor es una serie de ‘juegos de ingeniería’ que nos pone, como su nombre dice, a construir puentes capaces de soportar el paso de vehículos, a veces con resultados hilarantes. En el pasado también tuvieron una divertida colaboración con Portal.

Ahora ya no tenemos solo la presión del peso de los vehículos que van a atravesar los puentes, sino cientos de zombis. En esta ocasión no solo tenemos que asegurar que personajes como Daryl, Eugene y Michonne puedan cruzar, sino que detengamos a los ‘tambaleantes’ que van tras ellos mediante trampas.

En esencia, este es un juego de puzles de física. No solo veremos personajes conocidos de la serie, sino también vehículos y escenarios sacados directamente de los capítulos. También incluye una trama completamente nueva.

Podremos jugar Bridge Constructor: The Walking Dead a partir del 19 de noviembre de 2020 en PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, iOS y Android. Eventualmente se asomará a PlayStation 5.

Fuente: canal oficial de Headup Games en YouTube