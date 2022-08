¿Hombre o mujer? Guilty Gear Strive confirma cuál es el género de Bridget

En 2002, los jugadores de la popular serie de juegos de peleas Guilty Gear conocimos a Bridget, un adorable personaje vestido como una monja y que decía no ser una mujer, sino un hombre. 20 años después anunciaron su regreso en Guilty Gear Strive durante EVO 2022 y el género de Bridget se volvió nuevamente fuente de discusión en la comunidad.

Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar sobre la historia de este popular personaje y cómo evolucionó su percepción de sí misma a través de los juegos.

¿Cuál es la historia de Bridget en Guilty Gear?

Bridget tiene un hermano gemelo. Cuando ambos nacieron, sus padres se aterrorizaron. El pueblo de Inglaterra en el que vivían consideraba que el nacimiento de gemelos del mismo género era mala suerte y exigían que uno de ellos fuera asesinado o exiliado. Desesperados y no queriendo perder ninguno de sus hijos, decidieron dar a Bridget un nombre femenino y criarle como una niña. Su hermano fue criado como un niño.

Al crecer, Bridget quería demostrar que era un hombre y abandonó el pueblo para volverse cazarrecompensas. Creyendo que si podía volver con el botín demostraría que la creencia sobre los gemelos no era más que una superstición. Pero la recompensa resultó ser falsa y se convenció que tenía que seguir viviendo como mujer (Guilty Gear XX).

Cuando decidió abandonar la vida de cazarrecompensas, buscó una carrera en el mundo del entretenimiento y trató de reclutar a otros personajes del juego para sus propósitos. Pero sus planes fallaron y terminó trabajando en el restaurante de Jam (Guilty Gear XX Accent Core).

Bridget se vió obligada a convertirse de nuevo en cazarrecompensas y ganó mucho renombre por ello, pero sentía que algo faltaba en su vida. Durante años había reprimido sus verdaderos sentimientos en servicio de los demás y cree que ya es tiempo de descubrir quién es realmente (Guilty Gear Strive).

Pero entonces… ¿Bridget es hombre o mujer?

Cuando nació, le asignaron el género masculino. A pesar de haber sido criada y vestida como una niña, su familia siempre le dijo que era un hombre y que debía mantenerlo en secreto al resto del pueblo. Es por eso que, durante su trabajo como cazarrecompensas, se siente libre de aclarar que es hombre a todos los que se confunden por su apariencia y actitud. Incluso usaba sobre su frente el símbolo de Marte. Este es usado para representar al género masculino.

En Guilty Gear XX, su androginia solo parece servir para dar pie a bromas, algunas de ellas de mal gusto. Robo Ky le dice que “no puede engañarle porque él tiene visión de rayos x”, sugiriendo que ha usado esa habilidad para mirar sus genitales. Durante uno de sus finales, Johnny trata de seducirle, solo para caer derrotado y sentirse avergonzado cuando descubre que “era un hombre”.

Aunque no ha desaparecido por completo, este sentido del humor homofóbico y transfóbico es cada vez menos común en una cultura pop que da cada vez más importancia a la representación cultural de todo tipo de personas. De los chistes de mal gusto de XX, Guilty Gear pasó a volverse bastante progresista en Strive.

Hace algunos meses reintrodujo a Testament a la saga revelando que es un personaje de género no-binario que usa los pronombres neutros ‘they/them’ en inglés. También tenemos nuevos detalles muy interesantes sobre Bridget y su historia.

Durante su modo arcade en Guilty Gear Strive, Bridget tiene un diálogo con Ky y Goldlewis —ante el que inicialmente se presenta como un chico— en el que confiesa que está huyendo de algo porque tiene miedo. Ambos la animan a ser valiente y le ofrecen su apoyo en el futuro. Por eso decide que no se mentirá más a sí misma. Goldlewis, que le dice “vaquera”, le pregunta si prefiere que le diga “vaquero”, Bridget dice “vaquera va bien, ¡porque soy una chica!”

Es verdad que Bridget antes se identificaba como un hombre, pero los nuevos diálogos sugieren que su obsesión con que le reconocieran con ese género le estaba causando un conflicto interno. Guilty Gear Strive da una respuesta definitiva a la pregunta de si es un hombre o una mujer: Bridget es una mujer trans.

Un momento… ¿Bridget no es de género no binario en Guilty Gear Strive?

Durante las primeras horas después del anuncio del personaje en EVO 2022, surgieron pistas que apuntaban a que Bridget se iba a identificar como una persona de género no binario igual que Testament. Una de las razones es que había reemplazado el símbolo de Marte en su atuendo por el símbolo de la androginia. Este es habitualmente usado en representación del género no-binario.

Además, su biografía en el sitio web oficial del juego evitó usar pronombres para referirse a ella.

Ese rumor se acabó rápidamente cuando los jugadores adquirieron el personaje y conocieron su historia y diálogos. Estos confirmaron que Bridget en Guilty Gear Strive es, definitivamente, una mujer transexual.

Los dilemas de la representación trans en los videojuegos

Bridget de Guilty Gear Strive se une a una tristemente pequeña lista de personajes trans que podemos controlar en los videojuegos en la que está acompañada por Madeline, de Celeste; Tyler, de Tell me Why; y otros pocos. Poison, de Street Fighter/Fatal Fury, y Birdo, de Super Mario Bros., también son ampliamente considerados trans, pero Capcom y Nintendo han sido algo cobardes a la hora de referirse a ello para más que chistes.

Esa comunidad tiene mejor representación en el mundo de los personajes secundarios gracias a Ned, de Assassin’s Creed Syndicate; Lev, de The Last of Us Parte II; Erica, de Catherine; y algunos más, pero siguen sin ser muchos.

La revelación sobre Bridget fue muy bien recibida en redes sociales. Los fanáticos celebraron con memes, mods y recuerdos sobre el personaje. Esto ha ahogado las usuales críticas de quienes creen que se trata de representación forzada, pero también hemos visto argumentos con mayor validez. Por ejemplo, hay quienes dicen que esto deshace el trasfondo previo del personaje. También argumentan que convertir en trans a un personaje que fue forzado a vestir como cierto género en su infancia puede ser problemático.

Pero independientemente de su género, sin importar si antes era hombre y ahora es una mujer trans, Bridget es un gran personaje con un genial diseño y controlarla en Guilty Gear Strive es todo un gusto. Queremos ver qué otros personajes agregarán en el futuro.

