Broken Sword – La leyenda de los templarios: Reforged – Reseña

Este juego coescrito y dirigido por el británico Charles Cecil no necesita presentación, pero como nuestro trabajo es dar contexto —porque no todo el mundo está obligado a conocer la historia–, haré lo propio. En 1996, Revolution Software, estudio también cofundado por Cecil, lanzó Broken Sword: La leyenda de los templarios para computadores, un juego de aventura ‘point-and-click’ protagonizado por el abogado americano y turista George Stobbart. Durante sus vacaciones en Paris, George se ve envuelto en una conspiración y una subsecuente serie de eventos que involucran la orden de los caballeros templarios, varias ciudades de Europa y Asia Occidental.

Los gráficos animados de la época eran sobresalientes, incluyendo voces en los diálogos que hacían de su narrativa una historia más inmersiva. Aunque en general el juego maneja un tono serio, también presenta humor y su estilo no dista de las clásicas películas animadas. Se siente como parte de una de ellas. La escritura, música y acertijos le valieron varios premios y un éxito comercial con secuelas aseguradas. No es difícil pensar que un tal Dan Brown lo jugara y resultara inspirándose en Broken Sword para escribir El código Da Vinci. Cecil no puede afirmar esto para evitar litigios, pero los seguidores del juego sabemos que así es y que por mucho supera al libro y la película de rebuscadas conspiraciones religiosas.

[GBA] Broken Sword: The Shadow of the Templars

Esta aventura gráfica por excelencia llegó a otras plataformas como PlayStation y de forma sorprendente, hasta tuvo un ‘demake’ para Game Boy Advance en 2002. Versión a la que le guardo mucho cariño al ser la primera vez que jugué Broken Sword, incluso si es gráficamente inferior a la original. Siete años después, Nintendo DS y Wii recibieron la versión Director’s Cut, que comenzaba con y expandía la historia de la periodista Nicole Collard, pero hacía cambios en diálogos y voces que no alegraron a los fanáticos. Como nunca es tarde para corregir las decisiones extrañas, Revolution Software decidió retomar el juego original y aumentarle toda la calidad gráfica posible en Broken Sword – La leyenda de los templarios: Reforged.

[Wii] Broken Sword: Shadow of the Templars – The Director’s Cut

Reforjando la espada rota

Mientras algunas de las secuelas de Broken Sword optaron por el 3D para unirse a la fiebre de principios de los dos mil, sabemos que la esencia de estos juegos está en sus animaciones 2D. La leyenda de los templarios nunca había lucido tan bien como en Reforged, ni siquiera en la Director’s Cut y aún guardando el aprecio por los diseños originales. No contaremos las versiones de GBA y Palm OS por obvias razones. Lo que hace Revolution Software es admirable, aún más al tener la opción de cambiar de gráficos –entre originales y nuevos– con solo pulsar un botón o ‘stick’. De esta manera conserva la experiencia intacta para jugadores veteranos y aquellos que se ponen en los zapatos de George por primera vez.

Modo original y remasterizado en Broken Sword – La leyenda de los templarios: Reforged

No cuesta mucho acostumbrarse rápidamente a los mejorados diseños de Broken Sword. El único punto debatible es que en algunas pantallas hay mayores sombras y por lo tanto no se ven algunos detalles que en la versión original sí aparecen. Pero como es tan fácil alternar entre ambos, suponemos que no resulta un problema mayor. Las secuencias animadas también se ven beneficiadas del lavado de cara y los rostros son mucho más expresivos. Al no tomar la Director’s Cut como base, afortunadamente los perfiles de diálogo desaparecen y se mantienen los textos sin retocar, así como las voces. Debido a ello también perdemos la sección dedicada a Nico, aunque hubiese sido genial conservarla en un apartado de extras.

La remasterización de Broken Sword: La leyenda de los templarios para plataformas actuales, actualiza en alta definición las digitalizadas ilustraciones de 1996. Esto incluye por supuesto una resolución de 16:9 que ocupa toda la pantalla. Pero no solo se dedica a relucir los escenarios y sus fondos, sino el amplio elenco de personajes que nos encontramos en la cruzada investigativa de George. Varios detalles estéticos se suman a las pantallas para una atmósfera más apropiada, como arquitectura, decoración y vegetación. Por curiosidad estarás alternando los gráficos, pero seguro es más el tiempo que pasarás con los de Reforged.

El elefante en la habitación

El asunto de conservar las voces originales es que a pesar de las buenas actuaciones, estas fueron grabadas por primera vez en los noventa y no se pueden refinar como los gráficos. El tipo de grabación afecta la manera en que un audio se escucha y en aquella época no tenían todas las ventajas modernas. Pueden sentirse algo encapsuladas. Regrabar las voces tampoco era opción, en vista de la recepción con las de Director’s Cut. La música de ambientación e incidental, por su parte, mantiene el efecto deseado en los jugadores al encontrar pistas clave o acercarse al peligro en una situación tensionante.

Las ilustraciones de Broken Sword fueron elaboradas por Eoghan Cahill y Neil Breen, dibujadas a mano y coloreadas digitalmente en Photoshop. Ahora bien, en el caso de Reforged tenemos que discutir el uso de inteligencia artificial. Para la remasterización, Cecil afirmó recibir ayuda de herramientas de inteligencia artificial únicamente alimentadas con material de la serie hecho a mano. Hay que tener en cuenta que Revolution Software no es un estudio grande, actualmente solo consiste en seis personas. La aventura gráfica fue un éxito en su momento, pero el cambio de la industria a favor del 3D alejó poco a poco a los desarrolladores del género y la compañía.

Según Cecil, hubiese sido imposible recrear todas las ilustraciones como en los viejos tiempos, por personal y presupuesto. Con el ahorro de trabajo gracias al equipo de IA de la Universidad de York, Cecil y su gente se dedicaron a perfilar rostros y manos, estas últimas las mayores debilidades de la inteligencia artificial. Incluso si Cecil comprende las reservas del público hacia la tecnología –el uso ilegal de propiedad intelectual ajena–, la forma en que Reforged la aplica no tiene por qué ser negativa si solo se trata de un apoyo. No quisiera actuar como «abogado del diablo» respecto a la IA, pero viendo el resultado final de la modernizada versión de Broken Sword, es posible que exista un equilibrio y sea justamente este.

Puzzles y cabra

No son pocos los ‘point-and-click’ que reseñé este año y todos ellos sufren por el mismo asedio de intentar usar objetos una y otra vez, hasta dejar atascados a sus jugadores por falta de ideas. Es una mecánica de otra era que quizás haya bajado su popularidad, pero cuyas ideas absurdas nunca faltan. No puedes definir qué tan poco coherente sea utilizar X o Y objeto en determinada situación, pues ese aire leve de humor absurdo es intrínseco al género. Lo sabe Monkey Island, Ace Attorney Investigations, lo aplicó Broken Sword en su forma primaria para frustración de muchos.

Entiendo que no cause gracia a cierto tipo de usuarios obsesionados con los tiempos de juego, pero este tipo de puzzles son parte del carácter de Broken Sword y cambiarlo sería antinatural. La versión Reforged ofrece múltiples ayudas y pistas, hasta programables por frecuencia de aparición y tiempos. De esta manera, algunos brillos pueden indicar a dónde dirigirse si ha pasado un rato sin encontrar la respuesta, e indicar que tipo de objeto utilizar para sobreponerse a un obstáculo. Todo esto es opcional y se puede desactivar en las opciones de configuración, pero insisto que es una función muy conveniente para quienes no compartan el mismo aprecio por los acertijos de antaño. Sin tener que recurrir a internet.

Contemplando la cruzada de Broken Sword – La leyenda de los templarios: Reforged, es grato resucitar parte de la historia de los videojuegos con el que a su vez es uno de los mejores exponentes del medio. Revolution Software se asegura de atraer con sus aderezadas imágenes, música e historia cinematográfica a un nuevo séquito de jugadores. O a quienes por nostalgia quieran repasar por nostalgia las vacaciones de George y se encuentren con que ahora luce exactamente como lo recordaban en sus cabezas hace 28 años.

Reseña hecha con una copia digital de Broken Sword – La leyenda de los templarios: Reforged para Nintendo Switch brindada por Revolution Software. El juego también está disponible en PS5, Xbox Series X/S, macOS, Linux y Windows.