Broken Sword: La leyenda de los templarios vuelve y se «reforja» para Nintendo Switch 2

Reforjado y bendecido.

Cesar Nuñez
Revolution Software lanzó sin previo anuncio Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged – Nintendo Switch 2 Edition a través de la eShop por $30 USD. Los usuarios que ya posean la versión para Switch pueden actualizarla mediante un Paquete de mejora por $5 USD. Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged se lanzó por primera vez para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de Steam el 19 de septiembre del 2024, seguido de Switch el 7 de noviembre del 2024, PlayStation 4 y Xbox One el 13 de junio del 2025, e iOS y Android el 25 de junio del 2025.

En Nintendo Switch 2, cambia entre los controles de ratón con los Joy-Con 2, la pantalla táctil y los estilos de juego cuando quieras.

En nuestra reseña del lanzamiento para Switch, señalamos que «contemplando la cruzada de Broken Sword – La leyenda de los templarios: Reforged, es grato resucitar parte de la historia de los videojuegos con el que a su vez es uno de los mejores exponentes del medio. Revolution Software se asegura de atraer con sus aderezadas imágenes, música e historia cinematográfica a un nuevo séquito de jugadores. O a quienes por nostalgia quieran repasar las vacaciones de George y se encuentren con que ahora luce exactamente como lo recordaban en sus cabezas hace 28 años».

