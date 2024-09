Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged aplazado en Nintendo Switch

Revolution Software trae de vuelta un clásico de las aventuras gráficas para PS5, Xbox Series X/S, macOS, Linux y Windows titulado Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged. El título remasterizado está disponible desde el 19 de septiembre de 2024. Sin embargo, los propietarios de Nintendo Switch deberán esperar hasta octubre, ya que dicha versión ha sido aplazada hasta asegurar un estándar de calidad. No hay un día agendado por el estudio para el lanzamiento en Switch, pero tampoco debería tardar más de un mes.

Esta versión actualizada se basa en la original y no en la Director’s Cut, por lo tanto es inalterada y no expandida. Puedes cambiar fácilmente entre los nuevos gráficos y los originales.

En esta versión completamente renovada y «reforjada» de la aventura original de George y Nico, los jugadores podrán disfrutar de las evocadoras avenidas de la capital francesa, las misteriosas montañas de Siria, la soleada costa de España e impresionantes localizaciones intermedias. Los fondos se han redibujado a partir de las ilustraciones originales de Don Blooth y los ‘sprites’ han sido reanimados.

El audio fue mejorado para ofrecer nuevos niveles de fidelidad a los diálogos y a la legendaria banda sonora compuesta por Barrington Pheloung. El nuevo modo historia redefine la jugabilidad para una era moderna, equilibrando dinámicamente la progresión narrativa y de juego.

Revolution Software trabaja actualmente en Broken Sword: Parzival’s Stone, el sexto juego de la franquicia.