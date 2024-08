Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged moderniza las ilustraciones de un clásico

Broken Sword: The Shadow of the Templars, creado por Charles Cecil, marcó un pináculo en 1996 para las aventuras gráficas ‘point-and-click’ de la época, cuando Monkey Island apenas iba para su tercera entrega. Revolution Software consigue recrear nuevamente el primer juego de la franquicia en formato portátil para una consola Nintendo, si recordamos la buena adaptación del primer título para Game Boy Advance en 2002, expandido como Director’s Cut años después para Nintendo DS y también Wii.

Revolution Software confirmó el lanzamiento de una versión para Switch, PS5, Xbox Series X/S, macOS, Linux y Windows titulada Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged. El título remasterizado estará disponible el 19 de septiembre de 2024. Esta versión actualizada se basa en la original y no en la Director’s Cut, por lo tanto es inalterada y no expandida. Puedes cambiar fácilmente entre los nuevos gráficos y los originales.

En esta versión completamente renovada y «reformada» de la aventura original de George y Nico, los jugadores podrán disfrutar de las evocadoras avenidas de la capital francesa, las misteriosas montañas de Siria, la soleada costa de España e impresionantes localizaciones intermedias. Los fondos han sido redibujados a partir de los dibujos originales de Don Blooth y los ‘sprites’ han sido reanimados. El audio ha sido mejorado para ofrecer nuevos niveles de fidelidad a los diálogos y a la legendaria banda sonora compuesta por Barrington Pheloung.

El nuevo modo historia redefine la jugabilidad para una era moderna, equilibrando dinámicamente la progresión narrativa y de juego.

Fuente: Revolution Software