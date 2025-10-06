Videojuegos

Primeros detalles de Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged, una versión mejorada de la aventura gráfica de 1997

Quetzacoatl reforjado.

La segunda parte de una de las series de aventuras gráficas más recordadas de los años 90 pronto tendrá una versión mejorada. Siguiendo los pasos de Broken Sword – La leyenda de los templarios (cuya reseña de la versión para Switch pueden encontrar aquí), Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged será un ‘remake’ muy fiel al juego de 1997 sobre la conspiración maya en la que se ve envuelta la pareja de aventureros accidentales formada por George Stobbart y Nico Collard.

Esta versión mejorada del clásico tendrá gráficos de alta resolución en 4K y notables mejoras de calidad de vida que hacen la jugabilidad más llevadera. También podremos cambiar en cualquier momento entre la versión moderna y la original para que podamos compararla con el juego que salió hace casi 30 años.

Puede ver el tráiler de esta nueva versión a continuación.

Aunque el juego será completamente fiel al original en su desarrollo y soluciones a los puzles, también contará con un «modo historia» que dará más pistas a los jugadores que quieren enfocarse más en la trama sin pensar demasiado cómo superar los acertijos.

Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged saldrá para PC, Mac Linux y consolas PlayStation 5, Xbox One, Series X|S y Nintendo Switch a comienzos del año 2026. El estudio Revolution Software no ha revelado aún su fecha exacta de lanzamiento, pero ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.

