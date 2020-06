Vive, muere y vuelve a vivir: los bucles temporales en los juegos que vienen

Si los viajes en el tiempo son algunos de los grandes sueños que hemos desarrollado mediante la ciencia ficción, los ‘loops’ o bucles temporales son su equivalente a una pesadilla. ¿Qué harían ustedes si tuvieran que repetir una y otra y otra y otra y otra vez el mismo periodo de tiempo? El cine lo ha explorado mediante la comedia en Hechizo del tiempo (Groundhog Day), la acción en Al filo del mañana y el terror en Feliz día de tu muerte.

Los videojuegos manejan este tema de una manera algo especial. Después de todo, prácticamente todos los videojuegos son bucles temporales. Si no, ¿cómo describimos el tener que repetir las mismas secciones cada vez que fallamos o nuestro personaje muere? Claro que son realmente pocos los que incluyen este elemento dentro de sus historias.

Eso está cambiando. Juegos como las sagas Dark Souls y Bioshock hacen de estos ciclos de muerte y resurrección parte de su mitologías. El bucle temporal es el centro de la jugabilidad de otros títulos excelentes como The Outer Wilds y el clásico The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Muy pronto vamos a disfrutar de un llamativo trío de juegos que también van a usar de formas muy especiales este fantástico concepto.

12 Minutes

Vimos este interesante título independiente por primera vez durante la conferencia de Microsoft en E3 2019. Se trata de un ‘thriller interactivo’ en el que controlamos a un hombre que debe vivir una y otra vez, como su nombre lo indica, unos trágicos 12 minutos y debe buscar la forma de romper el ciclo.

Todo el juego se desarrolla en el interior de un pequeño apartamento. El protagonista se encuentra con su esposa cuando un supuesto oficial de policía irrumpe, acusándola de un viejo crimen. Como podemos ver en el tráiler, este escenario se puede desarrollar de diferentes formas, pero todas ellas terminan en tragedia. El protagonista conservará la información aprendida en previos ciclos, pero no tenemos claro qué es lo que debemos hacer para impedir el arresto de nuestra amada o la muerte de uno de los involucrados.

La perspectiva cenital desde la que se desarrolla la acción nos permite observar todos estos ciclos de una forma muy impactante y cinematográfica. Por cierto, ¿notaron el guiño visual hacia El Resplandor?

Parece que este juego realmente aprovechará sus bucles para explorar el tema de ‘los errores del pasado’ y la forma en que buscamos evitar pagar por las consecuencias de nuestros actos. Lo interesante en este caso es que dichos errores no pertenecen al personaje que controlamos.

12 Minutes es el trabajo de un solo desarrollador conocido simplemente como ‘Luis Antonio’. Será publicado por Annapurna Interactiva para Xbox One y PC. Se supone que se pondrá a la venta en 2020, pero no conocemos todavía la fecha específica.

Returnal

Este fue uno de los juegos revelados para PlayStation 5 en la presentación The Future of Gaming. La protagonista es una astronauta cuya nave choca en un misterioso planeta alienígena. Al morir, despierta poco antes del choque solo para volver a vivir el nuevo ciclo: muerte, despertar, choque, muerte. Una y otra vez.

Esta combinación de ciencia ficción resulta intrigante. En el tráiler, la protagonista explica que el planeta ‘cambia’ con cada ciclo y, de alguna manera, está ‘infectándola’. También vemos cómo revive algunas memorias del pasado y nos preguntamos cómo influenciará esto la jugabilidad o qué sorpresas nos deparará la historia.

En esencia, Returnal es un juego de disparos en tercera persona. Los pocos momentos de jugabilidad que hemos visto revelan una gran cantidad de proyectiles llenando la pantalla, haciéndolo parecer un ‘bullet hell’. Esto tiene mucho sentido si consideramos el trabajo previo de los desarrolladores. El estudio finlandés Housemarque es responsable de juegos de acción muy intensos como Outland, Resogun y Nex Machina.

Los ‘cambios en el planeta’ parecen referirse a la naturaleza roguelike del juego. La idea de repetir una y otra vez los mismos escenarios puede parecer tediosa, pero ese género nos ha demostrado que ciertos cambios en cada ciclo pueden hacer mucho para que cada uno sea una experiencia diferente. Los ‘loops’ temporales y los roguelikes se complementan muy bien.

Returnal será exclusivo para PlayStation 5. Todavía no conocemos detalles sobre su posible fecha de lanzamiento.

Deathloop

Otro juego que vimos por primera vez en E3 2019 —específicamente en la conferencia de Bethesda— es el próximo título de Arkane Studios, responsables de joyas como Dishonored y Prey. Su nombre es Deathloop y derrocha estilo por todos sus costados.

Colt —el protagonista— despierta en una playa de la isla Blackreef, solo para descubrir que se ha convertido en el objetivo de una eterna cacería a manos de los ricos habitantes del lugar. Muere solo para revivir y ser cazado otra vez. Pero Colt no es una simple ‘víctima’. Es un asesino entrenado y puede usar habilidades increíbles. Hay ocho objetivos en la isla con los que debe acabar para romper el ciclo, pues si solo uno de ellos sobrevive, todo comenzará de nuevo.

Por si fuera poco, hay otro peligro que lo acecha: su nombre es Julianna. Ella es otra asesina que protege la isla Blackreef y tiene como objetivo matar a Colt las veces que sea necesario. Si elegimos jugar como ella, ingresaremos al juego de otro jugador al azar para interferir con su misión, al más puro estilo Dark Souls.

La estética ‘funk’ setentera y el intrigante concepto nos tienen muy interesados en Deathloop, pero todavía tenemos muchas dudas sobre cómo funcionarán los bucles en el juego. ¿Tendremos que matar a los ocho objetivos en una sola partida? ¿Estarán siempre en los mismos lugares? ¿Conservaremos las armas y habilidades adquiridas en otros ciclos? El juego no ha sido descrito como un roguelike y nos gustaría saber qué es lo que va a hacer que cada ciclo sea único y no resulte repetitivo.

Deathloop será un juego de lanzamiento de PlayStation 5. También llegará a PC, pero no lo veremos en otras consolas por un tiempo.