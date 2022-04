Bugsnax & The Isle of Bigsnax (Switch) – Reseña

No tuvimos la oportunidad de probar este título cuando salió originalmente para PS4, PS5 y PC en 2020, pero Bugsnax finalmente está disponible para Nintendo Switch y plataformas Xbox, por lo que es hora de hacer una reseña con todas las novedades que traen las nuevas versiones, incluyendo el DLC La isla de los Graninsectos (The Isle of Bigsnax).

Bugsnax no se parece a nada que hayamos jugado antes. Claro, tiene elementos inspirados en Pokémon, Ape Escape y otros, pero al combinarlos con una estética adorable y una trama muy bizarra crean algo verdaderamente único

Nuestro protagonista, un periodista greluche caído en desgracia, recibe un mensaje de la reconocida aventurera Isaberta Megafigura invitándole a Isla Merienlandia. Allí descubrió extrañas criaturas llamadas Meriensectos (Bugsnax) y está formando una comunidad para investigarlos. Pero al llegar a la isla descubre que todo está hecho un caos. Isabelle está extraviada y la comunidad de greluches se ha dispersado por el lugar. Nuestra misión es averiguar el paradero de Isabelle, convencer a los greluches que vuelvan a su pueblo y atrapar muchos Meriensectos.

A nadie se le puede explicar qué es Bugsnax. Tienen que experimentarlo por sí mismos

La mejor forma de describir Bugsnax es como un juego de exploración y puzles en primera persona, pero eso no logra definir realmente esta curiosa obra del estudio Young Horses. En el centro de todo están los Meriensectos. Cada uno de los ocho biomas de la isla está habitada por montones de esas criaturas que son mezcla de bicho y comida. Descubrir sus graciosos diseños es divertido, pero atraparlos lo es aún más.

Cada uno de ellos es un pequeño puzle. En algunos casos basta con poner una trampa en su camino y activarla cuando pasen cerca, pero en la mayoría de los casos vamos a tener que aprovechar su gusto o desagrado por ciertas salsas, cómo se relacionan con otros Meriensectos y qué cosas pueden cambiar su comportamiento.

Para lograr nuestros objetivos contamos con una buena variedad de herramientas como un lanzador de salsa y una trampa-trampolín. La combinación de todos estos elementos y los más de 100 Meriensectos que habitan el mapeado se prestan para una sorprendente variedad de posibilidades.

Es verdad que muchas criaturas se pueden atrapar de forma similar, pero por cada bicho pequeño que cae con facilidad en una trampa, hay otro cuya captura resulta todo un acertijo. Para atrapar un Estofárrido tuvimos que poner una serie de carnadas y dispositivos que nos hizo sentir que diseñábamos una máquina de Goldberg.

Greluches de todos los colores (¿y sabores?)

Bugsnax no solo nos “atrapa” con su jugabilidad, sino también con su presentación. El diseño —tanto visual como mecánico— de cada Meriensecto es un derroche de originalidad y humor. Pero no son las únicas estrellas de este show. Los greluches que conforman la comunidad de Pueblo Picnic son verdaderamente entrañables.

Todos los greluches, desde el inseguro Filbo hasta el insensible Proti, son personajes muy divertidos y llenos de humanidad. También son una inesperada y muy positiva representación LGBTI. Varios greluches son gay y sus relaciones logran ser tiernas y complejas a la vez. También aplaudimos el esfuerzo que hace la traducción al español del juego por respetar los pronombres de un personaje no binario. Sabemos lo difícil que puede resultar eso en este idioma

Estos seres que nos recuerdan tanto a los muppets ayudan a dar un tono bastante juguetón, desenfadado y hasta infantil al juego, al menos inicialmente. Todo es muy colorido y demuestra un sentido del humor sencillo y relajado. Los greluches incluso reaccionan con una sonrisa cuando una parte de su cuerpo es transformada en comida tras devorar un Meriensecto.

Nuestros amigos greluches van sufriendo estas transformaciones a medida que conseguimos Meriensectos para ellos en las misiones principales y secundarias, pero también podemos ir más allá y dedicarnos a “crear” diferentes combinaciones de partes de cuerpo con propósitos estéticos y hasta artísticos. Se supone que es algo divertido, pero no podemos evitar sentir que hay algo macabro tras ello.

Bugsnax-Body-Horror

A medida que exploramos la isla de Bugsnax, atrapamos Meriensectos y conocemos a nuevos greluches se revelan temas más adultos y complicados. Descubrimos sus inseguridades, dramas matrimoniales, problemas de salud mental y hasta su lucha contra las adicciones. Todo es manejado con humor, respeto y cerca del final podemos ayudarlos a resolver sus problemas y diferencias. Pero cambian inevitablemente el tono hasta llegar a un final absolutamente inesperado.

La última parte del juego rompe por completo con el tono que llevaba, convirtiéndose en… algo más. No creemos que este loco final encaje bien con el resto del juego, pero es toda una sorpresa que nos saca de onda y cambia el contexto de nuestra aventura en Isla Merienlandia. No podemos decir más sin hacer ‘spoilers’.

¡Ah! Y no podemos dejar de mencionar su excelente banda sonora, especialmente la pegajosa canción de créditos interpretada por Kero Kero Bonito.

El nuevo DLC: La Isla de los Graninsectos (The Isle of Bigsnax)

Con su llegada a Switch y Xbox, Bugsnax recibe una buena cantidad de mejoras que también podrán disfrutar los jugadores de PS4 y PS5. La más notable de ellas es la capacidad de hacer un viaje rápido a cualquiera de los biomas de la isla y a Pueblo Picnic. También tendremos un hogar que podremos personalizar con los regalos que recibiremos al completar misiones y tareas para los otros greluches, un sistema de correos en el que recibiremos dichos regalos y aún más misiones opcionales. Incluso será posible encontrar Meriensectos usando sombreros, pero son tan raros que pueden compararse a los Pokémon ‘shiny’.

Todo esto es parte del DLC gratuito Bugsnax: la isla de los Graninsectos (The Isle of Bigsnax). Este agrega un nuevo bioma al juego, el más grande de todos, con una docena de nuevos Meriensectos gigantes. Contamos con una nueva mecánica para atraparlos, un extraño polvo que los reduce a un tamaño normal, pero que se destruye poco después de sacarlo de su origen. Esto se presta para nuevos y divertidos acertijos.

Este nuevo contenido también sirve para expandir la trama, el desarrollo de los personajes y hasta la mitología detrás de los Meriensectos. Esto es de agradecer porque da mucha más profundidad a Chamala, uno de los greluches más desaprovechados del juego y un cierre a la trama de Estrefanía.

Completar Isla de los Graninsectos puede tomarnos dos o tres horas que se suman a la decena de horas que dura la aventura principal. Este tiempo se puede extender aún más si decidimos completar todas las misiones opcionales y capturar todos los Meriensectos del juego, entre los que se cuentan misteriosas criaturas legendarias que sirven como jefes secretos.

¿Cómo funciona Bugsnax en Switch?

La versión de Bugsnax para Nintendo Switch en la que basamos esta reseña no se puede comparar a nivel técnico con la de PS5 o PC. Aunque se ve bien, solo corre a 30 cuadros por segundo (fps) y sufre ralentizaciones en las áreas más abiertas, como la del DLC, pero no es nada realmente grave. Algo que sí puede resultar molesto es la forma en que el follaje y los detalles de los escenarios “surgen” de la nada a medida que los recorremos. Las pantallas de carga también pueden resultar bastante largas.

Que su apariencia infantil y aparente baja dificultad no los engañe, Bugsnax es un juego increíblemente divertido, lleno de humor y personajes con los que es fácil encariñarse. El DLC La isla de los Graninsectos solo fortalece sus aspectos más positivos.

Bugsnax & The Isle of Bigsnax 8.4/10 Nota Lo que nos gustó - Los diseños de los Meriensectos y greluches.

- Los acertijos tiene una dificultad justa.

- Los greluches tienen mucha personalidad y es fácil quererlos.

- Buena variedad de escenarios, criaturas y actividades.

- Excelente localización al español latino. Lo que no nos gustó - Algunos problemas menores de rendimiento en Switch.

- Muchos Meriensectos se capturan de formas similares.

- Aunque el juego es apto para niños, su parte final puede resultar perturbadora. En resumen Bugsnax nunca paró de sorprendernos durante las 12 horas que pasamos jugándolo. Nos divertimos mucho pensando cómo capturar los Meriensectos más difíciles, nos encariñamos con los greluches y nos reímos convirtiendo sus cuerpos en coloridas piezas de comida. Su DLC La isla de los Graninsectos (The isle of Bigsnax) le da más profundidad a un juego que ya es excelente. Además, su estructura basada en misiones cortas es perfecta para Switch. Es una lástima que esta versión tenga algunos problemas técnicos.



Eso sí... todavía no sabemos qué pensar de la parte final del juego.

Reseña hecha con una copia digital de Bugsnax y su DLC The Isle of Bigsnax para Nintendo Switch brindada por Young Horses.