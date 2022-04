No importa si son jugadores nuevos de Bugsnax en Switch y Xbox o si son cazadores de Meriensectos veteranos en PC y PlayStation, seguramente ya están buscando la Isla del los Graninsectos en el DLC The Isle of Bigsnax y esta guía les dice exactamente dónde está y cómo empezar a explorarla.

Recuerden leer nuestra reseña de la versión para Nintendo Switch.

¿Dónde está la Isla de los Graninsectos y cómo empezar el DLC de Bugsnax?

No es necesario haber completado la historia del juego para poder visitar la nueva área, pero sí avanzar casi hasta el final. Si ya pasaron el juego, pueden continuar la partida justo antes del punto de no retorno para realizar estas misiones. Tenemos que haber convencido a Estrefanía, Adonis, Inventín, Chamala y Proti de regresar al pueblo, pero eso no es todo. Para comenzar el contenido del DLC de Bugsnax, Isle of Bigsnax y abrir camino a la Isla de los Graninsectos lo más importante es completar la serie de misiones opcionales de Inventín.

A continuación les explicamos qué deben hacer para satisfacer a este paranoico greluche una vez se encuentre en Pueblo Picnic:

Misiones opcionales de Inventín

Batido de banana

Debemos atrapar un Chinchara Banara y dárselo de comer. Lo encontraremos en Cumbre Glaseada y es muy agresivo. También debemos descongelarlo antes de poder atraparlo. Podemos atravesar un lanzacuerdas en su camino encendiéndolo en fuego usando una de las hogueras o podemos encender fuego a la insectobola antes de arrojarla contra él.

¡Enciéndete!

Debemos encender todos los braseros de Pueblo Picnic usando el lanzacuerdas. Recuerden que pueden aprovechar la hoguera del centro del pueblo para hacerlos. Si les falta alguno, seguramente está en uno de los techos o cerca a la entrada al pueblo.

Jefe Pastel

Hay que viajar a la Cumbre Glaseada e iniciar el combate contra el jefe Papá Tortaslargas. Para derrotarlo tenemos que encender sus velas, preferiblemente usando el lanzacuerdas desde un brasero o antorcha, y perseguirlo a una nueva área para hacer lo mismo. Una vez atrapado debemos dárselo de comer a Inventín.

El camino a la Isla de los Graninsectos se abre, pero todavía no podemos visitarla

Una vez hecho todo esto, Inventín aparecerá en el centro del pueblo. Si no lo hace, tendremos que avanzar un poco más en la trama. Seguramente aparecerá al mismo tiempo que Filbo quiere comenzar la fiesta que marca el punto de no retorno.

Iventín nos pedirá que lo sigamos hasta Manantiales Ardientes, a veces llamado Manantiales de la ebullición. Allí veremos la nueva isla surgir del mar. Tenemos que reclutar a Estrefanía, Proti y Chamala para explorarla.

Si quieren empezar el DLC de Bugsnax, The Isle of Bigsnax, vamos a tener que realizar más tareas que les indicaremos en esta guía. Ninguno de esos greluches estará dispuesto a viajar hasta que no terminemos con sus misiones opcionales. Vamos a decirles qué deben hacer para completarlas.

Misiones opcionales de Estrefanía

¡Que alivio!

Viajamos a las Cataratas condimento y examinamos un greluche de piedra que se encuentra en una de las cuevas. Tras hablar con Estrefanía, nos pedirá un Pepingrejo. Está cerca y podemos atraparlo fácilmente arrojándole salsa de queso para que un Sanpiés lo arrolle o una moscoliva lo desproteja.

El cofre del muerto

Exploramos el cofre vacío que encontramos en una de las pequeñas islas de Bahía burjbujeante y lo reportamos a Estrefanía, luego debemos darle de comer un Paletarabajo. Podemos poner a Insectobola en la lava y luego arrojarla contra un Paletarabajo grande. Después de que explote debemos coger uno de los pedazos.

Una cumbre para el recuerdo

Solo tenemos que visitar Cumbre Glaseada con ella y seguirla hasta lo más alto de la montaña.

Una cumbre para el olvido

Solo tenemos que hablar con Estrefanía tras completar la visita a Cumbre Glaseada.

Al volver a hablar con ella tras completar las misiones, se unirá a la expedición a la Isla de los Graninsectos.

Misiones opcionales de Chamala

Hora de almorzar

Solo tenemos que ofrecer un Meriensecto cualquiera a la caja que instala en Pueblo Picnic.

Sueños de Meriensectos

Tenemos que ofrecer a la misma caja las siguientes criaturas:

Lechoruga : podemos atraparla fácilmente en la cueva secreta de Cataratas Condimento cuando salga a la superficie.

: podemos atraparla fácilmente en la cueva secreta de Cataratas Condimento cuando salga a la superficie. Cochinaranja verde : solo tenemos que usar una Insectobola en una grieta de Garganta Chamuscada y esperarla con una trampa en la salida.

: solo tenemos que usar una Insectobola en una grieta de Garganta Chamuscada y esperarla con una trampa en la salida. Quesarajo: si no logran encontrar la forma de atravesar un lanzacuerdas en su camino, pueden bañarlo con salsa de quedo o tomate cuando pase cerca de un Paparabajo. Él se encargará del resto.

Ídolo Falso

Hay que donar tres Meriensectos más a la caja de Chamala:

Donapiés : Está en la misma torre del Bosque Glaseado en la que conseguimos en lanzacuerdas, pero les recomendamos tener un lanzacuerdas o una trampa lista en la parte de abajo antes de atraerla con salsa de chocolate o saldrá rodando.

: Está en la misma torre del Bosque Glaseado en la que conseguimos en lanzacuerdas, pero les recomendamos tener un lanzacuerdas o una trampa lista en la parte de abajo antes de atraerla con salsa de chocolate o saldrá rodando. Paletarabajo : ya atrapamos uno en las misiones de Estrefanía, lo probable es que tengamos otro atrapado.

: ya atrapamos uno en las misiones de Estrefanía, lo probable es que tengamos otro atrapado. Tocinoaraña: Igual que con el Quesarajo, podemos bañarla de salsa de quejo o tomate para atraer un Paparabajo hacia ella.

Otra greluche más para el equipo de exploración del DLC The isle of Bigsnax de Bugsnax.

Misiones opcionales de Proti

Se necesitan voluntarios

Solo tenemos que preguntarles a los demás greluches de Pueblo Picnic si ayudarían a Proti en sus experimentos.

La última cena

Debemos alimentar a Proti con suficientes Meriensectos para cambiar todas las partes de su cuerpo: dos pies, dos piernas, dos manos, dos brazos, dos cuernos, dientes, cabeza, nariz y cuerpo. Un total de 14, pero seguramente ya hemos cambiado algunas de sus partes para este momento.

Juegos mentales

Ayuda a Proti con su experimento poniendo un Meriensecto en el embudo y luego hablando con Proti. Si no tenemos Meriensectos en ese momento, el juego nos regalará un Frútido.

Al terminar las misiones de Proti tenemos que hablarle de nuevo y pedirle que ayude a su hermano en la expedición.

¡Una nueva aventura!

Con Inventín, Adonis, Estrefanía, Chamala y Proti reunidos en Manantiales Ardientes, finalmente podemos comenzar la aventura en la isla de los Graninsectos.

Esperamos que esta guía les haya sido útil y disfruten mucho el DLC de Bugsnax, The Isle of Bigsnax.