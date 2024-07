Bully para Nintendo DS y The Warriors para GBA, entre los cancelados de Rockstar Games

De acuerdo con un reciente reporte, Rockstar Games estuvo trabajando en versiones de Bully y The Warriors para Nintendo DS y Game Boy Advance, respectivamente. La compañía no era del todo ajena a Nintendo, a pesar que los GTA principales no llegasen en su tiempo a las consolas caseras de la compañía. Además de GTA Advance en GBA, GTA: Chinatown Wars (‘spin-off’ de GTAIV) fue creado originalmente para Nintendo DS y su pantalla táctil. Después sería adaptado a PSP y dispositivos móviles.

The Warriors es un beat ‘em up basado en la película de 1979 y desarrollado por Rockstar Toronto. Vio la luz en octubre del 2005 para PS2 y Xbox y dos años después en PSP por parte de Rockstar Leeds. Ubicado en plena guerra de pandillas de la Nueva York de los setenta, la historia sigue a la banda que lleva el nombre titular, acusados de asesinar al líder de una respetada banda. Deben regresar a su hogar en Coney Island mientras son cazados por pandillas rivales y la policía. El juego expande los eventos de la película y novela.

La cancelada versión de GBA de The Warriors estaba igualmente a cargo de Rockstar Leeds y habría usado el mismo motor de juego de Max Payne en GBA, realizado por Mobius Entertainment. A pesar de estar prácticamente completo, The Warriors en GBA fue cancelado ya que Rockstar no estaba «realmente viendo buenos retornos por parte de Nintendo». Además, la compañía no quería promocionar juegos de clasificación M en aquel entonces.

Íbamos por un modo cooperativo para cuatro jugadores usando el cable de enlace y demás. Terminamos el juego. En realidad, era jodidamente divertido de jugar. Pero ahí está para nunca ser lanzado porque fue entonces cuando PSP estaba ganando impulso y realmente no estábamos viendo buenos retornos por parte de Nintendo. A Nintendo en ese momento no le gustaba promocionar juegos con clasificación M. Nos sentíamos cómodos en tierra de Sony, así que elegimos la adaptación directa de The Warriors para PSP.»

En el caso de Bully, original de PS2 y con una mejorada Scholarship Edition para Xbox 360 y Wii con nuevo contenido y minijuegos multijugador, los planes portátiles eran para DS similares a Chinatown Wars. No llegó tan lejos como The Warriors, pero Rockstar Leeds trabajó un tiempo en la vista cenital para la academia y el poblado donde se lleva a cabo la historia de Jimmy Hopkins.

Teníamos Bully en DS. Justo después de Chinatown Wars, hicimos Bully. La misma cosa. De arriba a abajo y todo. Pero no llegó demasiado lejos”.

Bully: Anniversary Edition llegó a móviles Android/iOS en 2016, básicamente su primera versión portable.

Vía: Time Extension