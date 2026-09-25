Bungie anuncia grandes cambios para Marathon y nuevas formas de jugar para las actualizaciones de diciembre y marzo

Hace unos días hablamos sobre los cambios que planea hacer Bungie en su futuro respecto a sus juegos y ya tenemos más información sobre qué van a hacer con Marathon. El estudio dice que han estado escuchando las quejas y comentarios de los jugadores y en base a ello tomarán una dirección que hará que el juego sea mucho más que un ‘extraction shooter’. ¿Será eso lo que necesitan para convertirlo en el éxito que esperan? Tendremos que esperar para descubrirlo.

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Una reciente publicación en el blog oficial del juego dice que el juego debe satisfacer no solo a los jugadores que busquen superar el difícil reto de la experiencia PvPvE, sino también a quienes simplemente quieren probar un nuevo ‘build’, explorar los secretos del Tau Ceti IV o simplemente pasar una noche jugando con sus amigos. Para lograr eso van a apuntar a una experiencia que conecte las formas de jugar PvE, PvP y PvPvE, con diferentes niveles de intensidad y compromiso, con opciones para jugadores solitarios o en equipo y con formas más amables de introducir a nuevos jugadores.

Los cambios para Marathon se extenderán a lo largo de tres actualizaciones que llegarán en octubre de 2026, diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Cambios para octubre de 2027

Marathon abandonará el sistema de temporadas y recibirá actualizaciones a intervalos diferentes dependiendo de los objetivos de los desarrolladores. En octubre tendremos un ‘reinicio’ de la progresión de la última temporada: Nightfall junto con un nuevo pase de recompensas gratis, repeticiones semanales del Archivo Cryo y más.

Aquí tienen un calendario de las siguientes semanas.

Cambios para diciembre

Este mes llegará a Marathon la actualización Symbiosis con algo que los jugadores esperaban ansiosamente: un modo solo PvE en el que no deben preocuparse por enfrentar a otros jugadores. También se introducirá un modo PvP Batalla a muerte por equipos y el mapa Perímetro será expandido.

En esta actualización también se introducirá a Marathon una nueva Carcasa de Corredor: Bishop, el «robot samuraí» con enfoque en la velocidad; y un espacio social donde podremos practicar sin riesgos

Cambios para marzo de 2027

Esta es la actualización a la que apunta Marathon para su reinvención y la que tendrá los mayores cambios. Según lo que ha dicho Bungie, este mes esperan tener listo:

El sistema interconectado de experiencias permanentes PvE, PvP y PvEvP

Nueva experiencia inicial

Cambios a la cuna y mejor progresión de mejora para las Carcasas

Narrativa y misiones más enfocadas

Nuevos combatientes alienígenas

Una nueva zona

Esperemos que a Marathon le vaya bien con todos estos cambios y que no le pase lo que a Anthem, que fue cancelado antes de lograr la reinvención con la que pleneaba atraer más jugadores.

Marathon se encuentra a la venta para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.