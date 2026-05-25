Bungie date cuenta, la petición para el inicio del desarrollo de Destiny 3 tiene más firmas que el máximo de jugadores de Marathon en Steam

La semana pasada nos enteramos que Bungie compartió la fecha de llegada de la actualización que pondrá punto y final al desarrollo de Destiny 2. Sin embargo, luego de esta noticia —que dejó sin palabras a muchos de los fanáticos de Bungie— algunos reportes informaron que el estudio no tiene planeado el desarrollo de Destiny 3 y además prepara una serie de despidos luego del final del desarrollo de Destiny 2. Ante este panorama, los seguidores de la franquicia han reaccionado organizando una petición dirigida a Sony para exigir el inicio del desarrollo de Destiny 3, logrando una movilización masiva en las redes.

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¿Es verdad que la petición para el desarrollo de Destiny 3 supera al número histórico de jugadores de Marathon?

Actualmente, la incertidumbre domina el futuro de Bungie. Ya que no se ha esclarecido si esta decisión responde a una caída en el interés por Destiny o al deseo de volcar todos los esfuerzos en Marathon; juego que ya ha sido catalogado por la comunidad como el «Destiny Killer». En un esfuerzo por cambiar el rumbo, la petición para que Sony dé luz verde al desarrollo de Destiny 3 alcanzó las 174,502 firmas verificadas. El documento expresa que el deseo de nuevas aventuras, historias frescas y mecánicas innovadoras es evidente entre los jugadores.

Si solo se comprara con Steam puede que la cifra sea escandaliza, pero la verdad es que toda la industria no es Steam y Marathon llego tanto para PlayStation como para Xbox, ecosistemas donde están la mayoría de los fanáticos de Bungie.

En cuanto a si la cantidad de firmas a favor del desarrollo de Destiny 3 superan a los jugadores de Marathon desde su lanzamiento, la verdad es que, fuentes de varios medios en Bungie indican que su último juego tiene una división de usuarios de 2:1 entre Steam y consolas. Es así que según esto, el pico de jugadores concurrentes del juego durante su fin de semana de estreno rondó entre los 130.000 y 150.000 usuarios, una cifra que se queda corta frente al apoyo recibido por la petición del título cancelado. Aunque una alta cantidad de firmas no garantiza el éxito comercial de un eventual lanzamiento, el fenómeno demuestra la enorme lealtad de una base de fanáticos que se mantiene firme a pesar de que las últimas actualizaciones del juego no cumplieron con las expectativas.

¿Esto es el final para los fanáticos de Destiny?

Por el momento, el futuro de nuestros guardianes es incierto. Sin embargo, lejos de defender a Bungie, pensamos que cargar la frustración contra Marathon no es la solución. En nuestra reseña de Marathon dijimos que a diferencia de otros juegos como servicio lanzados recientemente, este es un título con bases solidas, sustentadas en un sistema de combate satisfactorio y una presentación audiovisual distintiva y muy llamativa, la cual logra establecer una atmósfera inmersiva y un ciclo de juego tenso que puede resultar adictivo para quienes logran superar sus barreras iniciales.

Así que con el enfoque actual de trabajo al desarrollo de este juego —el cual necesita pulir mas de uno de sus aspectos— puede que tenga un futuro más que interesante. Así que, los animamos a darle una oportunidad y apoyarlo para que en un futuro por lo menos exista un Bungie que pueda regresar el universo de Destiny que tantas aventuras nos dio en la última década.

Vía: The Gamer

Vía: The Gamer