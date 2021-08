Bungie y Ubisoft demandan a creadores de trampas para Destiny 2 y Rainbow Six Siege

¿Han escuchado hablar de Ring-1? Tal vez no, pero si alguna vez se han enojado con otros jugadores de Destiny 2 o Rainbow Six Siege que claramente están haciendo trampa, probablemente conocen su trabajo.

Ring-1 ofrece un «servicio de suscripción de trampas». Por 25-30 euros al mes (entre 114.000 y 138.000 pesos colombianos), los jugadores pueden acceder a toda clase de herramientas que les permiten ganar con facilidad no solo en esos dos títulos, sino en otros como Rust, Apex Legends, Call of Duty, Escape from Tarkov, Hunt Showdown, Dead by Daylight, PUBG y más. Estas van desde ‘bots’ de apuntado automático hasta munición infinita.

Pero puede que el negocio se les vaya a acabar muy pronto. Bungie y Ubisoft, creadores de Destiny 2 y Rainbow Six Siege respectivamente, han demandado a varios individuos que se cree están detrás de la venta de trampas mediante Ring-1.

De acuerdo a la demanda, «los servicios que Ring-1 ofrece no solo arruinan la experiencia de juego, sino el negocio de los demandantes y su reputación entre sus respectivas comunidades de jugadores». Pero no se quedan solo en eso, la demanda también acusa a los creadores de las trampas de violar derechos de autor, pues usan arte oficial de Destiny 2 y Rainbow Six Siege en sus sitios web y redes sociales.

Las empresas de videojuegos han estado bastante activas en su lucha contras las trampas o ‘cheats’ recientemente, no solo demandando a sus creadores, sino también baneando a quienes las usan.

Via: PC Gamer

Fuente: TorrentFreak