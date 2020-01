Byleth, de Fire Emblem, llega a Super Smash Bros Ultimate, pero los fanáticos están decepcionados

Hace algunos días, cuando Nintendo anunció que revelaría el nuevo personaje de Super Smash Bros Ultimate, vimos una imagen de Masahiro Sakurai mostrando tres dedos de una mano. De inmediato, la comunidad comenzó a especular si era una pista sobre el personaje. Algunos dijeron que era una referencia a Three Houses, pero pocos lo creyeron. Ya hay demasiados personajes de Fire Emblem en Smash.

Pero tenían razón. El nuevo personaje es Byleth, protagonista de Three Houses, en sus versiones masculina y femenina. De inmediato comenzaron las protestas y memes en redes sociales quejándose por la presencia de otro espadachín de la saga de estrategia en el juego.

Afortunadamente, Sakurai está al tanto del exceso de personajes con espadas en el juego, así que Byleth usará una buena cantidad de reliquias. Además de las espada, podrá usar un arco, lanza y hacha. Cada una estará asociada a una dirección del control.

El nuevo escenario será, lógicamente, el monasterio Garren Mach. A medida que avance el combate, nos movemos del mercado a la recepción, el puente y la catedral. Cada área tendrá diferentes invitados especiales de Fire Emblem: Three Houses. El DLC también incluirá 11 nuevas canciones pertenecientes a esa franquicia y un nuevo tablero de espíritus.

Junto a estas novedades llegan nuevos trajes para los Guerreros Mii. Podremos vestirlos como personajes de Assassin’s Creed, Rabbids, Mega Man X, Mega Man.EXE y Cuphead.

Finalmente, Sakurai anunció que seis nuevos personajes llegarán a Super Smash Bros. Ultimate en el futuro. Por la compra del nuevo Fighters Pass podremos obtener una apariencia para el Mii con la armadura del Soldado Antiguo de The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Los DLC con Byleth, el nuevo escenario y las apariencias para los Mii se pondrán a la venta el 28 de enero de 2020. Pueden ver la presentación especial aquí.

Fuente: canal oficial de Nintendo de América en YouTube