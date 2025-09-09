Videojuegos

C. Viper, el segundo personaje de la temporada 3 de Street Fighter 6, estará disponible en TGS 2025

La espera por la llegada de C. Viper a Street Fighter 6 está a punto de terminar, ya que, se podrá probar en TGS 2025.

Ha pasado más de un mes desde que Capcom reveló el tráiler de presentación el modo World Tour de C. Viper, el segundo personaje DLC de la tercera temporada de Street Fighter 6. Así qué, ya es hora de que conozcamos como pelea C. Viper y parece que no tendremos que esperar mucho.

¿Cuándo mostrará Capcom la jugabilidad de C. Viper en Street Fighter 6?

El anuncio de Capcom revela que el Tokyo Game Show 2025 contará con un stand de exhibición, en el cual los asistentes a la feria podrán probar una versión demo de C. Viper en el modo Versus de Street Fighter 6. La demostración estará disponible en la versión de PlayStation 5 del juego. Es así que gracias a esto podríamos suponer que Capcom presentará el tráiler de jugabilidad de C. Viper en Street Fighter 6 alrededor o antes de Tokyo Game Show, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre.

Además, el stand de Capcom en el Tokyo Game Show 2025 también incluirá una versión de Street Fighter 6 para la Switch 2. Sin embargo, en esta consola los asistentes a la feria solo podrán probar los modos «Gyro Battle» y «Calorie Contest», exclusivos de la versión de Switch 2, y no el demo de C. Viper.

Los contenidos específicos de las demostraciones de cada juego se anunciarán en una fecha posterior.

Entre los anuncios más esperados se encuentra la fecha de lanzamiento de C. Viper para los poseedores del pase de temporada de Street Fighter 6.

Estos son todos los juegos que llevará Capcom a Tokyo Game Show (TGS) 2025:

  • Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC)
  • PRAGMATA (PS5, Xbox Series, PC)
  • Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, PC)
  • Resident Evil: Survival Unit (iOS, Android)
  • Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)
  • Monster Hunter Outlanders
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
  • Monster Hunter Wilds

Para conocer los horarios de los anuncios de Capcom en TGS 2025, les sugerimos seguir el siguiente enlace.

Vía: Eventhubs

