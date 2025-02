Cabernet – Reseña

Hace unos 20 años yo estaba obsesionado del juego de rol “de papel y dados” Vampiro: la Mascarada. No era solo por los divertidos enfrentamientos usando poderes vampíricos, sino por la oportunidad que me daba para explorar ideas sobre una sociedad de inmortales, el drama de alimentarse de la vida de otros y el sufrimiento de ver a los seres queridos envejecer y morir. También han habido muchos videojuegos interesantes sobre vampiros, pero el juego indie Cabernet es uno de los pocos que ha logrado reflejar lo que hace a esas criaturas de la noche tan interesantes para mi.

Este es un juego de rol narrativo desarrollado por el pequeño estudio independiente basado en Inglaterra Party for Introverts. Nos pone en control de Liza, una vampira recién creada en un país no nombrado de Europa del Este a finales del siglo XIX. No solo debemos aprender a movernos entre las intrigas de la sociedad de los no muertos, sino buscar la forma de conseguir sangre para sobrevivir mientras preservamos (o perdemos) nuestra humanidad.

A los ‘gamers’ les encantan las comparaciones y es probable que lo primero que piensen al conocer este título sea el juego de 2018 Vampyr. Es comprensible. Ambos son protagonizados por un vampiro recién creado que solía ser un médico cuando era humano y que debe crear relaciones con los humanos que se pueden convertir en sus víctimas. Pero Cabernet es una obra muy diferente a pesar de estas curiosas similitudes. No tiene combate, está mucho más enfocado en la narrativa y tiene ambiciones temáticas diferentes que exploran más a fondo conflictos sociales y dramas personales como la lucha de clases y el alcoholismo.

El juego comienza, obviamente, con la muerte de la protagonista. Aprovechamos su obituario para empezar a crear su “hoja de personaje” definiendo si se va a enfocar en artes, literatura, ciencia o historia. Durante la exploración y diálogos con los demás personajes tendremos la oportunidad de alterar el rumbo de las cosas dependiendo los puntos que tengamos en esas cuatro características y ganaremos puntos de experiencia para irlas mejorando poco a poco. Nuestras decisiones también nos permitirán ganar humanidad o nihilismo, lo que abre aún más opciones para afectar el desarrollo de la historia.

Las relaciones con los demás personajes —vampiros, humanos y… otras cosas— son el corazón del juego. Tenemos a la alta sociedad vampírica, poetas borrachos, soñadores, asesinos, políticos, revolucionarios y mucho más. Podemos crear vínculos con ellos para luego traicionarlos y beber su sangre, ayudarlos con sus problemas, matarlos, iniciar un romance o incluso ignorarlos por completo. Lo que hagamos con cada uno de ellos abrirá nuevas posibilidades, dará acceso a nuevas misiones o puede cambiar por completo la historia de la ciudad.

Para ser un juego tan “pequeño”, cuenta con una gran cantidad de opciones y mucha libertad para seguirlas. Si no queremos relacionarnos con nadie, podemos dedicar la no vida de Liza a leer, trabajar y solo alimentarnos de los animales del bosque. Todo es válido y aunque obviamente hay eventos que no podemos ignorar para que la trama avance, podemos forjar el destino de la protagonista de la forma en que queramos. El mapa es muy pequeño —convertidos en murciélagos, podemos recorrerlo todo en menos de dos minutos— pero las opciones que tenemos en él son tan variadas que no se necesita más espacio para crear nuestra historia a lo largo de las 10 – 12 horas que puede durar esta aventura.

Definitivamente puedo decir que Cabernet cumple a cabalidad con sus grandes ambiciones narrativas, pero muchos de sus otros aspectos no están a la misma altura. Me gusta mucho como luce, con sus personajes de caricatura y ambientación histórica, pero la calidad de las animaciones no es la mejor. Los personajes está muy limitados en sus acciones, muchos de sus movimientos lucen “tiesos” y no tienen forma de hacer cosas como sentarse o tomar ciertos objetos, lo que causa un efecto de “teletransportación” que no luce bien.

También es un juego plagado de ‘bugs’, o al menos la versión de prelanzamiento que jugué lo es. Tuve que lidiar con personajes que aparecían donde no debían y notificaciones erróneas, pero más grave aún fueron los casos en que algunas misiones no se podían completar o uno que me dejó bloqueado sin poder avanzar y tuve que restaurar una partida anterior para poder continuar. Ya que escribo esta reseña antes del lanzamiento oficial del juego, no puedo saber si estos ‘bugs’, o al menos los más graves, fueron solucionados el día 1. Espero que haya sido así.

Hay otros elementos molestos, como los exageradamente precisos que hay que ser para interactuar con ciertos objetos —si no nos paramos en el pixel exacto, no aparece la opción— pero esos son inconvenientes menores.

Sin embargo, las fortalezas narrativas de Cabernet fueron suficientes para hacerme dejar estos problemas de lado y disfrutar enormemente de la experiencia a pesar de ellos. Sufrí a causa de las consecuencias inesperadas de algunas de mis decisiones y quedé con angustia por saber qué habría pasado si hubiera hecho algo diferente. Al terminar, reinicié el juego de inmediato para hacer de Liza una vampira opuesta a la que jugué la primera vez y las diferencias se comienzan a notar rápidamente.

En verdad no puedo sino rendirme a la calidad de la escritura y el cuidado con el que se creó esta historia. A pesar de tratar temas tan delicados como el alcoholismo, no se contiene a la hora de mostrar sus aspectos más crueles sin dejar de sentir algo de empatía por aquellos que sufren de esa adicción. Los temas de revolución también están muy bien pensados y se pone de parte de las clases oprimidas sin ignorar el lado más feo que puede tener la acción directa contra el sistema.

Una de las razones por las que esto funciona tan bien es gracias al excelente trabajo de los actores de voz. Aunque no faltan los momentos en los que las conversaciones no se sienten tan naturales (seguramente porque cada actor grabó sus líneas por separado), no se pierde la enorme personalidad de cada personaje. Aunque estas voces están en inglés, todos los textos del juego están traducidos al español y es un muy buen trabajo de localización.

Creo que no queda más que decir. Amé Cabernet, amé la historia de Liza y su pequeña comunidad de vampiros. Amé su exploración de la condición humana en relación a cómo nos comportamos con los demás y su visión de la sociedad vampírica. No puedo ignorar sus defectos, especialmente en lo que respecta a los ‘bugs’, pero me dió mucha libertad para convertirme en el chupasangre que siempre quise ser y solo por eso nunca lo olvidaré.

Reseña hecha con una copia digital de Cabernet para PC (Steam) brindada por Akupara Games.