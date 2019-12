Cadence of Hyrule nos sorprende con nuevo contenido gratuito

¡Vaya regalo de navidad el que nos dieron Nintendo y Brace Yourself Games! El divertido Cadence of Hyrule —juego que lleva el ritmo de Crypt of the Necrodancer al mundo de The Legend of Zelda— ha recibido una actualización sorpresa.

Los poseedores de este título exclusivo para Nintendo Switch ahora pueden jugar Octavo’s Ode. Esta es una nueva campaña protagonizada por el villano con su propia historia, armas y habilidades. Para poder jugarla debemos haber terminado la historia de Cadence of Hyrule al menos una vez con cualquier personaje.

A free update to #CadenceOfHyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda is available now! Includes Octavo as an unlockable character with his own story, weapon, and skills. Plus, classic Crypt of the Necrodancer gameplay in Dungeon Mode.https://t.co/S6Gh11azJu pic.twitter.com/uoBdJNLozV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 18, 2019

Esta no es la única novedad que llega con la actualización gratuita. Ahora tenemos el ‘Modo Calabozo’. En este podemos volver a disfrutar de la jugabilidad del Crypt of the Necrodancer original. También se han agregado altares con misteriosos efectos que aparecerán en los calabozos, se solucionaron una buena cantidad de ‘bugs’ y se realizaron ajustes de balance.

Pueden leer en detalle los cambios que incluye esta actualización en los foros oficiales de Brace Yourself Games.

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer salió originalmente a la venta el 13 de junio de 2019. Es muy probable que ya muchos de ustedes lo hayan dejado de lado en favor de otros juegos. ¿Poder jugar una nueva campaña con Octavo los animará a retomar este título?

Fuente: cuenta oficial de Nintendo de América en Twitter