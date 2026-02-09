Cairn – Reseña (PS5)

Amo cuando los juegos se alejan de las simplistas mecánicas de escalada de los Uncharted y Tomb Raider. Cuando en lugar de simplemente pedirnos que saltemos de saliente a saliente, ofrecen mecánicas novedosas y bien pensadas que reflejan el esfuerzo de subir una pared o una montaña. Es por eso que quedé fascinado por Jusant, pero no alcanzaba a imaginar lo alto que llegaría este nuevo género de los juegos de escalada. Tenemos que hablar sobre Cairn.

Empiezo confesando que temía que no me fuera a gustar este título. Sus desarrolladores —The Game Bakers— son un estudio muy celebrado pero yo tengo grandes problemas con sus juegos: Furi me encantó pero odié a muerte su último jefe y su final, mientras que Haven me resultó interesante solo por un breve tiempo hasta que se tornó repetitivo y también llegó a un final que me desagradó. Durante toda mi aventura subiendo la montaña Kami me estuve preguntando si lograría llegar al final sin perder su brillo como le pasó a las otras obras de sus mismos creadores.

Las mecánicas de escalar en Cairn son las más elaboradas y específicas que he encontrado en un videojuego. Debemos controlar cada una de las extremidades de la protagonista Aava por separado y buscar una saliente o grieta en la roca para asentarla con precisión y subir poco a poco con cuidado. Si la pared lo permite, podemos usar un pitón para asegurarnos y untar magnesio en las manos para tener más agarre en las zonas más complicadas, pero esos son recursos limitados. Las mecánicas cambian un poco más adelante cuando encontramos hielo y nieve, pero la base de controlar cada extremidad por separado se mantiene.

Describiéndolo así y viendo las posturas retorcidas que podemos lograr con Aava para agarrarnos de la montaña, es posible pensar que este juego es una especie de parodia que se aprovecha de las físicas estilo “muñeca de trapo” para causar frustración y risas al estilo de QWOP y Baby Steps. Eso está muy alejado de la realidad. Cairn se toma sus mecánicas con absoluta seriedad y cuando empecemos a caernos repetidamente de la montaña nosotros también lo vamos a hacer.

Cuando enfrentamos a una pared, debemos observarla con cuidado para elegir la ruta que vamos a seguir. Pero eso no es lo único que debe preocuparnos, también debemos asegurarnos de tener suficiente agua, alimento, medicinas y vendajes porque no sabemos cuándo vamos a encontrar más recursos. Este no es solo un juego de escalar, también es un juego de supervivencia y no uno especialmente fácil. Los alimentos y fuentes de agua no abundan en la montaña y nuestra mochila tiene espacio limitado. ¿Mencioné que también hay que cuidarse de la lluvia que hace la roca más resbalosa y las corrientes de aire que nos hacen perder el equilibro?

Si solo quieren preocuparse por escalar, los elementos de supervivencia pueden ser desactivados, pero creo que parte de la gracia del juego está en sentir la forma en que el mundo y el propio cuerpo de Aava “lucha” contra nosotros. Es frustrante perder hasta 40 arduos minutos de juego —me pasó a mí— pero volver a enfrentar la pared y superarla ofrece una satisfacción enorme… hasta que nos damos cuenta que hay una más grande y difícil frente a nosotros.

Sí, parece que todo en el Monte Kami —incluyendo a la montaña misma— quiere matarnos, pero este peligroso ambiente también puede ofrecer confort, belleza y misterio. Es imposible no querer aprovechar el completo modo foto que trae Cairn para capturar los hermosos atardeceres y los evocadores paisajes que vemos mientras subimos. Si escalamos de noche —lo cual es más peligroso por la falta de luz, aunque nuestra linterna ayuda bastante— es posible quedarnos con la boca abierta ante sus cielos estrellados y la vista de la aurora boreal.

Otro elemento que me causó admiración es la elasticidad y capacidad de contorsión de nuestro personaje. Como ya dije, es posible ver a Aava retorcida de formas ridículas cuando estamos buscando soporte, pero algunas de las contorsiones que logra son sorprendentemente realistas y útiles para escaladores profesionales. Algunas de ellas son verdaderas técnicas de escalada. Jugar este título me hizo apreciar aún más las capacidades del cuerpo humano y la forma en que podemos alcanzar nuevos límites.

El Monte Kami está lleno de secretos, rutas ocultas e historias disponibles para los curiosos y los que sepamos dónde mirar. Podemos encontrar documentos, mensajes y simples detalles ambientales que nos cuentan las historias de la comunidad de trogloditas que solía vivir en la montaña, la de otros escaladores que fallecieron tratando de llegar a la cima y la de los que se rindieron y sensatamente decidieron volver al mundo de abajo. Entre los recovecos y cuevas también podemos hallar objetos que nos ayudarán con la escalada, recursos valiosos y hasta objetos “extraños” con efectos muy útiles.

¿Estamos dispuestos a arriesgar una caída y agotar nuestros limitados recursos tratando de alcanzar esa mochila que vemos colgando o desviarnos del camino para examinar esa extraña pintura en la pared? Esas son la clase de decisiones que debemos tomar a cada momento sin saber si el riesgo vale la pena o no. Puede que perdamos media hora solo para descubrir que no había nada de valor o tal vez encontremos un lago lleno de peces que nos mantendrán alimentados durante las siguientes horas de la aventura.

Los momentos hermosos y la alegría que da superar una sección especialmente difícil son respiros en medio de la desesperación que sentimos en medio de una escalada cuando las extremidades de Aava comienzan a temblar, cuando nos quedamos sin agua y descubrimos que no hay ninguna fuente de líquido cercana o cuando una tormenta amenaza con arrojarnos al abismo. Ese contraste de emociones es el verdadero corazón de Cairn y está representado perfectamente en su protagonista.

Aava no es una persona agradable. Rápidamente nos damos cuenta que sus metas como escaladora no son compatibles con su vida social: ha alienado a sus amigos, a su pareja y hasta a su representante. Escuchamos los mensajes de seres queridos que quieren apoyarla pero están preocupados por ella y no saben cómo decírselo sin enojarla mientras ella persigue un objetivo egoísta y posiblemente suicida.

La narrativa del juego nos deja muchas preguntas sobre la vida de Aava, pero es fácil llenar los espacios. Podemos imaginar fácilmente su vida, cómo se deja consumir por su obsesión y los paralelos de esta con una adicción que la está destruyendo. En otros juegos, películas e historias la montaña puede significar muchas cosas, incluyendo el superar nuestros propios límites y encontrarnos a nosotros mismos —Celeste es un gran ejemplo de ello— pero el monte Kami de Cairn es tan inspirador como destructivo.

Este es el punto en que mis miedos se podían materializar. Temía que The Game Bakers no fuera capaz de cerrar apropiadamente esta historia y me decepcionara como me decepcionaron Furi y Haven. Pero eso no ocurrió. Todo lo contrario, la última sección del juego y su final me parecieron una conclusión perfecta que no trata de explicar las contradicciones de Aava ni de justificar sus peores actitudes. La belleza y el horror coexisten en la vida humana de la misma forma en que son partes indivisibles de la montaña.

2026 acaba de comenzar y ya tenemos un firme candidato a ‘juego del año’. Cairn es una obra de arte tanto mecánica como narrativa que no se deben perder.

Reseña hecha con una copia digital de Cairn para PS5 brindada por The Game Bakers. El juego también está disponible para PC mediante Steam, Epic Games Store y GOG.