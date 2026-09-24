La «caja de colección» de GTA VI trae un montón de cosas, pero el juego no está entre ellas

La tradición de lanzar ediciones de colección de nuevos videojuegos llenas de objetos especiales como libros, CDs de música, figuras, afiches y demás objetos físicos es detestada por unos y amada por otros. ¿Pero qué pasará con éstas ahora que compañías como Sony quieren matar los juegos físicos? Podemos saberlo viendo lo que va a hacer Rockstar Games: sacar una caja de objetos coleccionables de GTA VI que no incluye a GTA VI. Y no queremos decir solo que no incluye el juego físico, sino que ni siquiera incluye el código de descarga del juego.

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Esta caja de colección llamada Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 junto con el juego.

Esta caja incluye los siguientes objetos:

Figura de Macca el caimán con base desenroscable

Gafas de sol Oakley Frogskins

Riñonera de los cayos de Leónida

Gorra New Era 9FORTY

Espejo magnético de Macca el caimán

Vaso de chupito de Chunkee el manatí

Cuchara de cocktail de Vice City

Llavero cuchilla de Vice City

Prendedores de los cayos de Leónida en una lata metálica

Calcomanía de los cayos de Leónida en una bolsita

Afiche de doble cara con el mapa de Leónida

Así luce la caja abierta con todo lo que trae sin sacar.

Como pueden ver, esta caja de GTA VI trae la clase de cosas que las ediciones de coleccion suelen traer… excepto el juego. De hecho, no es la primera que hace esto y otras compañías ya han sido criticadas por sacar ediciones de especiales con montones de coleccionables que no incluyen el juego o incluyen solo un código.

La caja Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection ya se encuentre en venta anticipada exclusivamente en la tienda oficial en línea de Rockstar. Actualmente no está disponible para la mayoría de países de Latinoamérica.

GTA 6 saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento y todavía no se abrirá la compras anticipada de ésta. Pueden conocer detalles sobre el precio del juego en Colombia, México y otros países de la región siguiendo este enlace.