Videojuegos

La «caja de colección» de GTA VI trae un montón de cosas, pero el juego no está entre ellas

No hay juego pero miren este cocodrilo fucsia.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

La tradición de lanzar ediciones de colección de nuevos videojuegos llenas de objetos especiales como libros, CDs de música, figuras, afiches y demás objetos físicos es detestada por unos y amada por otros. ¿Pero qué pasará con éstas ahora que compañías como Sony quieren matar los juegos físicos? Podemos saberlo viendo lo que va a hacer Rockstar Games: sacar una caja de objetos coleccionables de GTA VI que no incluye a GTA VI. Y no queremos decir solo que no incluye el juego físico, sino que ni siquiera incluye el código de descarga del juego.

Esta caja de colección llamada Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 junto con el juego.

- Publicidad -

Esta caja incluye los siguientes objetos:

  • Figura de Macca el caimán con base desenroscable
  • Gafas de sol Oakley Frogskins
  • Riñonera de los cayos de Leónida
  • Gorra New Era 9FORTY
  • Espejo magnético de Macca el caimán
  • Vaso de chupito de Chunkee el manatí
  • Cuchara de cocktail de Vice City
  • Llavero cuchilla de Vice City
  • Prendedores de los cayos de Leónida en una lata metálica
  • Calcomanía de los cayos de Leónida en una bolsita
  • Afiche de doble cara con el mapa de Leónida

Así luce la caja abierta con todo lo que trae sin sacar.

Como pueden ver, esta caja de GTA VI trae la clase de cosas que las ediciones de coleccion suelen traer… excepto el juego. De hecho, no es la primera que hace esto y otras compañías ya han sido criticadas por sacar ediciones de especiales con montones de coleccionables que no incluyen el juego o incluyen solo un código.

La caja Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection ya se encuentre en venta anticipada exclusivamente en la tienda oficial en línea de Rockstar. Actualmente no está disponible para la mayoría de países de Latinoamérica.

Más sobre GTA 6

Rockstar finalmente se pronuncia respecto a las filtraciones de GTA 6
 Rockstar finalmente se pronuncia respecto a las filtraciones…
GTA 6 no se aguanta las ganas de parodiar los ‘remasters’ de The Last of Us, pero el tiro sale por la culata
 GTA 6 no se aguanta las ganas de…
Nueva filtración de GTA 6 confirmó la existencia de zonas nudistas en Leonida
 Nueva filtración de GTA 6 confirmó la existencia…
Fecha y hora de Gamescom ONL y todas las presentaciones de videojuegos de agosto 2026
 Fecha y hora de Gamescom ONL y todas…
GTA 6: antiguo desarrollador de Rockstar Games dice que las filtraciones no son la gran cosa
 GTA 6: antiguo desarrollador de Rockstar Games dice…
La cacería del filtrador de GTA 6 ya comenzó, Take-Two busca orden judicial para pedir información a Discord y Microsoft
 La cacería del filtrador de GTA 6 ya…

GTA 6 saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento y todavía no se abrirá la compras anticipada de ésta. Pueden conocer detalles sobre el precio del juego en Colombia, México y otros países de la región siguiendo este enlace.

Más de:
Grand Theft Auto 6 Grand Theft Auto 6
Fatal Fury: City of the Wolves, conoce todo sobre como pelea Kim Kaphwan en nuestras impresiones
El rumoreado nuevo juego de Ace Attorney resultó ser un remake en realidad virtual y los fans están decepcionados
La colaboración de Persona 5 con Fortnite está muy cerca y aquí tenemos las skins de Joker, Ann Takamaki y a Morgana como compañero
El episodio 2 de Knights of Guinivere por fin tiene fecha de estreno, nuevos detalles de la temporada
Hot Toys sorprende con la figura réplica de Tomorrow (Elle Fanning) en Death Stranding 2: On the Beach
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior JoJo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run: este es el opening de la segunda etapa que se estrena este viernes
No hay comentarios

Lo último

JoJo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run: este es el opening de la segunda etapa que se estrena este viernes
Anime y Manga
Prince of Persia: The Lost Crown es parte de los Juegos de muestra para Nintendo Switch Online, gratis hasta el 30 de septiembre en América y Europa
Videojuegos
Atom+, el nuevo mini control de CRKD que promete no sufrir de ‘drift’ como otros colegas mayores y se lleva como un llavero
Tecnología
John Semper regresa a Spider-Man ’94, el cómic, para resolver el final inconcluso de la serie animada
Cultura POP