A pesar de la popularidad de series como The Mandalorian, The Bad Batch, Visions y El Libro de Boba Fett, la mejor historia reciente de Star Wars no está en Disney+. Jedi: Fallen Order, el juego desarrollado por Respawn Entertainment que disfrutamos en 2019, es una obra que entiende a la perfección el espíritu del universo creado por George Lucas. Su protagonista, Cal Kestis, enfrenta dilemas muy interesantes relacionados con el fin de la Orden Jedi y demuestra que aprendió las lecciones del pasado mucho mejor que el mismo Luke Skywalker.

A mediados de febrero publiqué un artículo expresando mi desagrado hacia la representación de Luke Skywalker The Mandalorian y El Libro de Boba Fett. Si no lo han leído, pueden hacerlo siguiendo este enlace. Mi argumento es que al alejar a Grogu de su padre y mantener la tradición Jedi de renunciar a las emociones está replicando los errores de la Orden Jedi que él mismo rechazó en la trilogía de películas originales. El juego Star Wars Jedi: Fallen Order interpreta La Fuerza de forma diferente. Nos hace considerar que tal vez los Jedi no son el único camino hacia adelante.

La Orden Caída

En caso de que no lo hayan jugado, hablaremos un poco de la trama Star Wars Jedi: Fallen Order. Cal Kestis, el protagonista de esta aventura, era un pequeño Padawan cuando la Orden Jedi fue erradicada. Sobrevivió y escapó, pero su Maestro murió. Desde entonces, cortó su vínculo con la Fuerza y comenzó una vida como chatarrero en el planeta Bracca. Pero, para salvar la vida de un amigo, vuelve a usar sus habilidades Jedi y eso lo pone en la mira del Imperio. Escapando nuevamente, se une a una ex maestra Jedi que busca un Holocrón que puede ubicar a los niños sensibles a La Fuerza. Con esa información, pueden restaurar la Orden Jedi.

A partir del siguiente párrafo encontrarán ‘spoilers’ de Star Wars Jedi: Fallen Order

Al final del juego, con el Holocrón en sus manos, Cal Kestis decide que no usará esa información para traer la Orden Jedi de regreso y decide destruirla. Esta es una importante ruptura en la tradición narrativa de la saga, pues los Jedi suelen ser considerados el “bien último”. Salvadores y solucionadores de problemas por excelencia. Sin embargo, esta decisión encaja a la perfección con uno de los temas más interesantes e injustamente ignorados de las películas y la serie La Guerra de los Clones. La Orden Jedi es una institución mandada a recoger.

En El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, Yoda y el espíritu de Obi-Wan demuestran muy claramente todo lo que estaba mal con la Orden. Querían que Luke dejara morir a sus amigos para continuar su entrenamiento y le dijeron que la única opción que tenía era matar a su padre. Luke rechaza ambas imposiciones. Es su amor, su “apego”, hacia sus amigos y su capacidad de perdonar a Vader lo que le permite derrotar al Emperador. Hay más muestras de los errores de los Jedi en las precuelas. Anakin fue puesto en el camino del Lado Oscuro desde que fue separado de su madre.

Una nueva filosofía Jedi

En el episodio 6 de El Libro de Boba Fett, Luke repite a Grogu la famosa frase de Yoda: “hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”. Desde que salió el Episodio V, muchos han llamado la atención sobre lo absurda que es la filosofía detrás de esta frase. Parece sacada de un mal libro de autosuperación. Por su parte, uno de los diálogos más importantes de Jedi: Fallen Order demuestra una filosofía completamente opuesta:

“El fracaso no es el final. Es una parte necesaria del camino”.

Esta es una frase de Eno Cordova, un fallecido Maestro Jedi que —mediante hologramas y grabaciones— nos guía a través del juego. No es la única forma en que el juego contradice lo que supuestamente deberían ser y hacer los Jedi. Cal Kestis encuentra de nuevo su conexión con la Fuerza en su apego por la nueva familia que ha formado con Cere, Greez, BD-1 y Merrin. La inclusión de esta última en el grupo resulta especial porque, como Hermana de la Noche, usa el poder del Lado Oscuro para crear su magia. Aunque no es mencionado en el juego, que la hayan aceptado implica una visión más relajada de La Fuerza en oposición a la tradicional división entre “buenos y malos”.

El aporte más importante que hace Merrin a Star Wars Jedi: Fallen Order es que pone en duda que la misión de los protagonistas sea algo bueno. Cuando Cal le explica que buscan la lista de los niños sensibles a la Fuerza para recrear la Orden Jedi, ella hace una pregunta bastante obvia: ¿eso no convertiría a los niños en objetivos del Imperio? Inicialmente, Cal y Cere dicen que les ayudará a derrotar al Imperio.

Una visión le muestra a Cal que ese miedo no es infundada. Ve un posible futuro en el que niños, sus propios Padawan, son cazados y eliminados por el Imperio. Finalmente, se ve a sí mismo en el Lado Oscuro. Esta visión y la opinión de Merrin le hacen tomar una decisión: el destino de esos niños está en manos de La Fuerza. Él no es nadie para decidir cuál debe ser su futuro.

Es hora de que los Jedi lleguen a su final

No cabe duda que una de las razones que llevó a los escritores de Jedi: Fallen Order a tomar esta aproximación era no romper el canon. Conocemos el futuro de la Galaxia y sabemos que Cal y Cere no crearon una nueva academia Jedi. Pero me gusta el rumbo que tomaron para llegar a esa conclusión. La Orden de las precuelas es una organización demasiado preocupada por políticas y tradiciones que dejó subir a un Sith al poder. En la trilogía original vemos a sus remanentes tratando de guiar a la última esperanza que tenían por un camino erróneo. Por último, las secuelas muestra a un Luke que trató de revivirla solo para traer más dolor a la Galaxia. Finalmente entendió que los Jedi no tienen por qué ser la autoridad absoluta sobre La Fuerza.

A Luke Skywalker le tomó cuatro décadas comprenderlo, pero Cal Kestis lo hizo en su corta aventura en Star Wars Jedi: Fallen Order. No importan sus buenas intenciones, no debe convertir a un montón de niños en soldados porque cree que su ideología es correcta. No sabemos qué va a pasar en la recientemente confirmada secuela del juego. Esperamos que la combinación del Lado Luminoso de Cal y Cere y el Lado Oscuro de Merrin ofrezcan una mirada diferente a este universo.