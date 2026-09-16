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Las aventuras no son todo en Calabozos y Dragones, también hay que atender la taberna en la que comienzan esas aventuras

Unas chelas para rematar la misión.

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Cuando pensamos en el universo de Calabozos y Dragones, recordamos las aventuras que hemos vivido, los enemigos, peligros y la magia… ¿pero piensan alguna vez en la persona que atiende la taberna donde solemos parar para descansar de dichas aventuras? El nuevo juego Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern nos pide que dejemos de lado ese lado más glamuroso de la fantasía heróica para relajarnos con nuestro propio negocio.

Esta es una colaboración entre el estudio independiente Homo Ludens, la distribuidora Dotemu y Wizards of The Coats para presentarnos el lado más ‘cozy’ del mundo de D&D pueden hacerse una idea de lo que nos espera en el siguiente tráiler.

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Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern es un simulador de administración en el que creamos y atendemos el lugar al que los aventureros van a descansar y a buscar nuevas misiones. No solamente vamos a llevarles cerveza a sus mesas, también hay que construir el lugar, expandirlo, preparar recetas, conseguir ingredientes y más. A veces tendremos que contratar a los mismos aventurerros que frecuentan la taberna para que nos consigan los ingredientes y materiales que necesitamos en lugares peligrosos.

Si son fanáticos del universo de Calabozos y Dragones les alegrará saber que van a encontrar algunos nombres populares sacados de las aventuras oficiales.

Podremos jugar Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern cuando salga a comienzos del año 2027. De momento solo ha sido anunciado para PC mediante Steam y no conocemos planes sobre su posible lanzamiento en otras plataformas.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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