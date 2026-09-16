Las aventuras no son todo en Calabozos y Dragones, también hay que atender la taberna en la que comienzan esas aventuras

Cuando pensamos en el universo de Calabozos y Dragones, recordamos las aventuras que hemos vivido, los enemigos, peligros y la magia… ¿pero piensan alguna vez en la persona que atiende la taberna donde solemos parar para descansar de dichas aventuras? El nuevo juego Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern nos pide que dejemos de lado ese lado más glamuroso de la fantasía heróica para relajarnos con nuestro propio negocio.

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Esta es una colaboración entre el estudio independiente Homo Ludens, la distribuidora Dotemu y Wizards of The Coats para presentarnos el lado más ‘cozy’ del mundo de D&D pueden hacerse una idea de lo que nos espera en el siguiente tráiler.

Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern es un simulador de administración en el que creamos y atendemos el lugar al que los aventureros van a descansar y a buscar nuevas misiones. No solamente vamos a llevarles cerveza a sus mesas, también hay que construir el lugar, expandirlo, preparar recetas, conseguir ingredientes y más. A veces tendremos que contratar a los mismos aventurerros que frecuentan la taberna para que nos consigan los ingredientes y materiales que necesitamos en lugares peligrosos.

Si son fanáticos del universo de Calabozos y Dragones les alegrará saber que van a encontrar algunos nombres populares sacados de las aventuras oficiales.

Podremos jugar Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern cuando salga a comienzos del año 2027. De momento solo ha sido anunciado para PC mediante Steam y no conocemos planes sobre su posible lanzamiento en otras plataformas.