Con la compra de Activision Blizzard King por Microsoft, varios desarrolladores y demás empleados dentro de los estudios subsidiarios esperan una variedad de cambios estructurales. Estos no solo se limitarían a corregir la cultura tóxica dentro de los estudios, la cual ha sido ampliamente criticada y reportada en los últimos meses, sino que modificarían sus funciones dentro de la compañía. Algunos de estos cambios afectarían a Call of Duty.

Según un reporte de Bloomberg, “empleados de alto nivel” están discutiendo la posibilidad de que Call of Duty (COD) deje de ser una franquicia anual. Aunque los fanáticos de la serie en general han reaccionado de forma positiva ante la posibilidad, cabe señalar que por el momento no hay certeza al respecto. Sin embargo, una entrevista que The Washington Post realizó a Phil Spencer —director de Xbox— reitera las posibilidades de que Call of Duty (COD) deje de ser una franquicia anual en favor de traer de vuelta “series olvidadas” por Activision.

En dicha entrevista, Spencer menciona que desea dar mayor libertad a los estudios de Activision. También mencionó algunas propiedades que le gustaría traer de vuelta.

¿Qué franquicias olvidadas de Activision podrían volver de la mano de Xbox?

“Estaba mirando la lista de propiedades intelectuales y dije ‘¡Adelante!’. Están King’s Quest y Guitar Hero. […] Debería saber esto, pero creo que también tienen HeXen”. Phil Spencer, director de Xbox

Por supuesto, esas no son las únicas franquicias olvidadas de Activision que podrían volver con Xbox al mando. También están Pitfall, Prototype, Singularity, Soldier of Fortune y True Crime.

Fuentes: Bloomberg, The Washington Post