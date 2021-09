Desde la revelación oficial de Call of Duty: Vanguard el pasado 19 de agosto, los fanáticos de la franquicia han ansiado la posibilidad de probar todas las novedades que traerá esta entrega. Por fortuna, la beta abierta de Call of Duty: Vanguard permitirá probar algunas de las vistas en la revelación global del multijugador. Para ver dicha presentación, sigan este enlace.

A continuación podrán encontrar todo lo que deben saber sobre la beta de Vanguard.

¿Cuándo se celebrará la beta abierta de COD: Vanguard?

La beta abierta de Call of Duty: Vanguard estará disponible para PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X/S entre el 16 y 20 de septiembre. No obstante, los usuarios de PlayStation que reserven el título tendrán un acceso anticipado entre el 10 y 13 de septiembre.

¿Qué contenidos ofrecerá la beta?

Durante la beta abierta de Call of Duty: Vanguard y su acceso anticipado, los jugadores podrán acceder a las siguientes modalidades: Champion Hill, Patrulla, Baja Confirmada, Dominación y Eliminación por equipos. Habrá un total de 20 mapas: 4 para Champion Hill, 16 para los modos tradicionales y Patrulla. Los que jueguen la beta abierta de Vanguard también podrán probar por primera vez las siguientes novedades: Ritmo de combate y el sistema de clanes. La beta también supondrá el retorno de las Ventajas y el Armero.

A lo largo de la beta abierta de COD: Vanguard, los jugadores también podrán subir de nivel a los Operadores disponibles para desbloquear recompensas estéticas e incluso ejecuciones.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Call of Duty: Vanguard, sigan este enlace.

Fuente: PlayStation.Blog