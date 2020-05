Se filtra el nombre del nuevo Call of Duty que saldrá en 2020

Otro año, otro Call of Duty. A pesar del éxito de Call of Duty: Modern Warfare y del ‘Battle Royale’ gratuito llamado Warzone, Activision no va a permitir que faltemos a la cita anual con una nueva entrega de la franquicia de videojuegos bélicos más exitosa de todos los tiempos.

Okami13, un conocido ‘filtrador’ de información sobre la saga, publicó una imagen en Twitter. Aunque, obviamente, no es arte oficial, esta sugiere que el juego que se pondrá a la venta en 2020 se llamará Call of Duty: Black Ops Cold War. Este nombre fue luego confirmado por publicaciones como Eurogamer.

Call of Duty: Black Ops Cold War, igual que otros juegos de la ‘sub-saga’ Black Ops, será obra del estudio Treyarch. Si lo que el nombre sugiere es cierto y la trama se desarrolla durante la Guerra Fría, será la primera vez que ‘BLOPS’ regrese al pasado. Desde Black Ops II, estos juegos se habían ido alejando más y más en el futuro.

Esta no es la primera vez que escuchamos sobre un nuevo Call of Duty: Black Ops. Hace un año surgieron rumores al respecto que también apuntaban a complicaciones en el desarrollo del juego.

Las filtraciones sobre Call of Duty no son nada nuevo. Ya estamos acostumbrados conocer muchos detalles sobre cada entrega desde meses antes de su anuncio.

Fuentes: Eurogamer, cuenta de Okami13 en Twitter