Call of Duty: la secuela de Modern Warfare y una nueva versión de Warzone llegarán en 2022

Aunque el popular ‘battle royale’ recibió una nueva temporada de contenido recientemente, no podemos ignorar que el juego no se encuentra en buen estado. Los jugadores se quejan de una gran cantidad de ‘bugs’, problemas técnicos y de balance. Eso sin contar con la posición contra la compañía que muchos han tomado a causa de la demanda por acoso y abuso laboral en sus oficinas. Por eso, representantes de Activision, Infinity Ward y Raven Software se reunieron en línea con representantes de la comunidad y no solo hablaron sobre el estado de Warzone, sino que hablaron del nuevo Call of Duty que llegará en 2022: la secuela de Modern Warfare.

Los empresarios se comprometieron a solucionar muchos problemas que plagan el juego gratuito. Se supone que más de 30 mejoras llegarán durante la temporada 2.

Pero lo que más llamó la atención de la reunión es que revelaron detalles sobre el próximo juego de la franquicia y un gran cambio que tendrá Warfare. Esto es lo que dijeron:

El nuevo Call of Duty que se pondrá a la venta en 2022 será una secuela del Modern Warfare de 2019.

Warzone será completamente rediseñado en un nuevo motor de juego, el mismo que usará la secuela de Modern Warfare.

Ambos están siendo diseñados juntos.

El modo ‘battle royale’ tendrá una evolución masiva, con un nuevo espacio de juego.

El desarrollo de ambos títulos esta siendo liderado por Infinity Ward.

Sabíamos que los problemas del juego gratis eran grandes, pero no esperábamos que fueran tan graves como para tener que rediseñar el juego desde cero. Esto probablemente tiene que ver con que Call of Duty: Warzone se pensó inicialmente como un simple modo para Modern Warfare, pero se convirtió en un juego extra debido a su éxito.

Seguiremos muy pendiente de más información sobre el Call of Duty de 2022 y su nuevo ‘battle royale’.

Fuente: sitio web oficial de la franquicia