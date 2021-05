Es inevitable que un personaje tan popular como Ghost, que ya podemos controlar como operador en Call of Duty: Warzone y Mobile, haga su eventual aparición en Black Ops: Cold War. No importa que no encaje en la línea de tiempo. Sin embargo, parece que el actor Jeff Leach —que lo ha interpretado en otras ocasiones— no regresará para ponerle la voz. Todo por culpa de sus comentarios sexistas.

Esto ocurrió debido a la resurgencia de algunos clips de video en los que Jeff Leach hace comentarios muy desagradables y burlones sobre varias mujeres. El que más ha llamado la atención es uno de 2017 en el que se burla de la popular ‘streamer’ ZombiUnicorn durante una presentación en Facebook Gaming. En este, se burla de ella diciendo que depende completamente de su escote para llamar la atención.

Otros videos, como uno de diciembre de 2020, muestra a Leach refiriéndose de forma bastante ofensiva hacia las videojugadoras.

Tras este nuevo escándalo, Activision emitió un comunicado oficial que fue publicado por el sitio web CharlieIntel.

«El sexismo no tiene lugar en nuestra industria, juegos o sociedad. Activision ya no está trabajando con Jeff Leach. Condenamos fuertemente sus comentarios. Estamos comprometidos a ofrecer una experiencia divertida y segura para todos los jugadores».

Esto significa que, en caso de aparecer en futuros juegos de Call of Duty, Simon ‘Ghost’ Riley será interpretado por un actor de voz diferente a Jeff Leach.

Por lo pronto, podemos sumar esta a la lista de numerosas controversias de las que ha sido parte la franquicia.

