Call of Duty: Black Ops 6 muestra a los ‘Zombies’ de la isla Terminus

La fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 está cada vez más cerca y nos damos cuenta por la actividad del polémico y controversial —por no muy buenos motivos— Activision. Esto nos lleva a la última revelación de la compañía, un primer vistazo al modo ‘Zombies’ de Black Ops 6, cortesía de un ya tradicional tráiler cinematográfico.

«Después de haber estado encarcelados durante más de cinco años en un puesto remoto en el mar de Filipinas, los antiguos miembros de Requiem organizan una audaz fuga. Reciben la ayuda inesperada de una misteriosa contrabandista filipina y un antiguo adversario. Desafortunadamente, su intento de liberarse de la isla Terminus coincide con otro brote dimensional caótico… bienvenidos a Black Ops 6 Zombies«.

Esa audaz ruptura es lo que vemos en el primer tráiler CoD: Black Ops 6 Zombies, que presenta a los nuevos personajes del modo (los antiguos miembros de Requiem: Grigori Weaver, Mackenzie «Mac» Carver, Elizabeth Grey, Oskar Strauss y Stoney Maddox –Raptor One–) junto con sus liberadores, Maya Aguinaldo y el Dr. William Peck.

Call of Duty: Black Ops 6 Zombies continúa la historia de Dark Aether, y comienza cinco años después que el director del proyecto, Edward Richtofen, arrestara al personal superior de Requiem. No es solo el puesto de avanzada de Terminus el que está a punto de ser invadido por los no muertos. La ciudad de Liberty Falls, en Virginia Occidental, también se enfrenta a su propio brote de zombis.

Call of Duty: Black Ops 6 sale el próximo 6 de septiembre para básicamente todas las plataformas actualmente activas, excepto Switch (no descartable en el futuro).

Fuente: Call of Duty YouTube