Call of Duty: Black Ops 6 – Reseña

Call of Duty: Black Ops 6 llega en un momento en el que la franquicia de Activision está pasando por una «fatiga», luego de un lanzamiento de Moder Warfare 3 bastante estrellado. Ahora, Black Ops 6, Call of Duty que ha contado con un ciclo de desarrollo más extenso de lo habitual, llega a consolas y PC con al parecer unas expectativas altas. Esto debido a su tiempo de desarrollo y al cariño que los fanáticos del juego de Activision tienen por Treyarch, el estudio a cargo del desarrollo de Call of Duty: Black Ops 6.

Este estudio ha buscado ofrecer, en Call of Duty: Black Ops 6, una experiencia que satisfaga a todos los fanáticos de la franquicia. Así que, en nuestra reseña de Call of Duty: Black Ops 6 exploraremos a fondo los aspectos más destacados de esta nueva entrega, centrándonos en como han evolucionado los tres modos pilares de Call of Duty.

La mejor campaña de un Call of Duty en años

La campaña de Black Ops 6 nos sumerge en un intrigante relato de espionaje ambientado en un contexto histórico real, como lo fue la Guerra del Golfo. La historia, aunque predecible en algunos puntos, logra mantener el interés del jugador. Esto gracias a una serie de giros argumentales bien pensados y misiones variadas con diversa cantidad de objetivos, más allá de solo apretar el gatillo. La inclusión de elementos sobrenaturales y de ciencia ficción a la historia de la campaña de Call of Duty: Black Ops 6 es otro de los aciertos de Treyarch. Ya que, esto añade un toque distintivo a la fórmula, que ya se sentía desgastada y al tiempo recordando los mejores momentos de la saga Black Ops.

Los niveles abiertos, aunque limitados en comparación con otros títulos, brindan al jugador cierta libertad para explorar y completar objetivos secundarios.

Uno de los aspectos más destacados de la campaña es la variedad de misiones. En Call of Duty: Black Ops 6 encontraremos desde infiltraciones sigilosas, golpes al estilo Ocean’s Eleven y hasta enfrentamientos a gran escala, lo cual es ideal para no caer en la monotonía como en las campañas de años anteriores. Sin embargo, la campaña de Call of Duty: Black Ops 6 no está exenta de críticas. Por ejemplo, la historia, aunque entretenida, carece de la profundidad emocional de entregas anteriores. Además, la duración de la campaña puede resultar algo corta para aquellos que gustan más de este modo.

El modo zombies de Call of Duty: Black Ops 6 es desafiante

Los mapas del modo zombies de Black Ops 6 son amplios y están llenos de secretos. En esta nueva entrega, los enemigos son más variados y algunos son bastante difíciles de derrotar. La inclusión de nuevos elementos, como el sistema de clases y las armas wonder zombies.

Estos chicles tambien nos ayudan amejorar estados y son escenciales para las olas mas desafiantes en el modo zombies.

Sin embargo, a comparación de la campaña, el modo zombies de Call of Duty: Black Ops 6 no cuenta con la misma de innovación dela campaña. No obstante, a pesar de parecer una repetición de lo que ya hemos visto en entregas anteriores, el modo zombies de Black Ops 6. Ofrece mapas amplios y la libertad de armar varias clases de builds para afrontar las oleadas de enemigos. Por último, cabe resaltar que hay que saber muy bien cómo configurar a nuestro personaje. Ya que, los enemigos de las oleadas avanzadas nos derrotarán sorpresivamente rápido en caso de no tener una buena build en nuestro personaje. Este incremento de dificultad, el cual para nosotros es un aliciente para volver a jugar y experimentar con nuevas combinaciones, puede resultar frustrante para aquellos tipos de jugador que solo buscan pasar un buen rato.

Multijugador:

El modo multijugador de Black Ops 6 representa una evolución natural de lo que hemos visto en títulos anteriores. El nuevo sistema de movimiento, que permite a los jugadores deslizarse y saltar en cualquier dirección. Esta mecánica le permite a los jugadores realizar maniobras evasivas y flanquear a sus enemigos de nuevas formas. Este movimiento ha impactado el ritmo de las partidas. Ya que, ahora, cada esquina o lugar del mapa puede ser el epicentro del caos. Esto, junto con las mejoras de calidad de vida para la configuración de mandos, agregan una nueva capa personalización para el jugador competitivo.

Los mapas de Black Ops 6 son variados y ofrecen una buena mezcla de espacios abiertos y cerrados.

El sistema de progresión y personalización ha sido mejorado, ofreciendo a los jugadores una mayor variedad de opciones para personalizar sus armas y operadores. Sin embargo, el enfoque en el juego en línea y la inclusión de microtransacciones pueden resultar frustrantes para algunos jugadores. El sistema de microtransacciones de Black Ops 6 permite a los jugadores adquirir contenido cosmético, como atuendos, gestos y tarjetas. Aunque estas microtransacciones son completamente opcionales, es innegable el impacto que tienen en la economía del juego y la sensación de progresión.

Los elementos cosmeticos como camuflages y emblemas se pueden desbloquear junto al progreso.

Uno de los aspectos más destacados del multijugador es el equilibrio de las armas. En general, las armas en Call of Duty: Black Ops 6 se sienten potentes y satisfactorias de usar, lo que contribuye a una experiencia de juego más inmersiva. Sin embargo, en los modos más caóticos, algunas armas con poder de fuego descomunal sí inclinan la balanza de manera significativa hacia el lado de su portador.

Personalización y ajustes pensando en los esports

Algunas de estas funciones erán solo exploradas por aquellos que tenian perifericos especializados.

Black Ops 6 ofrece un alto grado de personalización tanto para el mando como para el audio. Los jugadores pueden ajustar la sensibilidad del mando, la distribución de los botones y la curva de disparo para encontrar la configuración perfecta. Además, el juego incluye una serie de opciones de audio que permiten ajustar el volumen de los efectos de sonido, la música y la voz de los personajes. Una de las características más destacadas es el modo de audio espacial, que permite a los jugadores localizar con mayor precisión los sonidos del juego. Esta función es especialmente útil en el modo multijugador, donde poder identificar la posición de los enemigos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que ya no hay que tener un dispositivo adicional y costoso para poder tener algunas de estas mejoras de calidad de vida para el competitivo.

Reseña hecha con una copia digital de Call of Duty: Black Ops 6 para PC (Steam) provista por Activision. El juego también está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series.