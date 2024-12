Call of Duty: Black Ops 6 tendrá una colaboración con El juego del calamar

Hace rato sentimos que la obsesión de los juegos con las ‘skins crossover’ se nos está saliendo de las manos y aquí tenemos otro ejemplo. Activision anunció que el megapopular Call of Duty: Black Ops 6 tendrá una colaboración con la megapopular serie coreana de Netflix El juego del calamar, también conocida en inglés como Squid Game.

Aquí tiene el tráiler del anuncio publicado en el canal oficial del juego en YouTube. Este muestra a uno de los operadores del juego recogiendo una de las tarjetas de invitación al juego mortal.

Específicamente, el ‘crossover’ será con la segunda temporada de la serie, la cual se estrenará en Netflix el jueves 26 de diciembre de 2024.

¿Cuándo es la colaboración de Call of Duty: Black Ops 6 con El juego del calamar?

El video no reveló la fecha exacta de la colaboración, solo dice que el ‘crossover’ llegará en el mes de enero de 2025. Seguramente no faltará una ‘skin’ inspirada en los uniformes rosas de los soldados.

La verdad es que esta colaboración nos parece un poco de lugar. La serie original fue una fantástica crítica contra el capitalismo y la explotación de los necesitados, pero eventualmente sucumbió ante aquello que buscaba atacar. Netflix convirtió la serie en un fenómeno e incluso la convirtió en un programa de concursos que malentendía todo lo que quería decir la historia.

Tomando en cuenta los temas bélicos de Call of Duty, no creemos que la idea original de Squid Game encaje bien. Podrían sorprendernos, pero lo más probable es que no sea más que una simulación estética de los elementos icónicos de la serie que, de nuevo, deja sus temas más importantes detrás.