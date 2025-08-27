Call of Duty: Black Ops 7 no aceptará las skins compradas en Black Ops 6, dan una mala excusa para justificarlo

Aunque Activision lleva años creando «un ecosistema» para Call of Duty en el que sus juegos están conectados mediante un ‘launcher’ y usando cuentas exclusivas de usuario, hay algo que casi nunca ha permitido a los usuarios y es traer sus skins y objetos cosméticos de un juego anterior a uno nuevo. Con la excepción de Warzone y el aún más raro caso de MWII y MWIII, todas las skins que obtenemos en uno CoD son exclusivas de ese juego sin importar cuánto hayamos gastado en ellas. Lo mismo ocurrirá con el saldo de Call of Duty: Black Ops 6 a Call of Duty: Black Ops 7 y está vez están dando una excusa muy estúpida para justificarlo.

Mediante una «actualización a la comunidad» publicada en el blog oficial de la franquicia, los desarrolladores informan que —como tristemente cabía esperar—los operadores, skins de operadores y de armas de Black Ops 6 no se transferirán a Black Ops 7. Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez trataron de explicar por qué. Dijeron que:

Black Ops 7 debe ser fiel a Call of Duty y su ambientación. Por eso, su contenido de operadores y armas no se transferirá a Black Ops 7. Las fichas de doble XP y los GobbleGums sí se transferirán porque sabemos que tu tiempo y progreso son importantes.

Aclaran también que Call of Duty: Warzone no se ve afectado y todo tu contenido de BLOPS 6 se podrá seguir usando en ese juego gratis.

Esto parece ser una respuesta a las críticas de los jugadores que dicen que las skins y colaboraciones que tiene la saga no encajan para nada con su estética militar «seria» y lo hacen ver ridículo. Estos comentarios alcanzaron su punto más alto durante el controversial ‘crossover’ con American Dad y el principal competidor de CoD —Battlefield— ha sido celebrado en parte porque sus creadores dijeron que «los cosméticos se mantendrán centrados en el estilo del juego».

Pero los jugadores no están convencidos por esta excusa. Las respuestas de foros y redes sociales a los comentarios del equipo de Black Ops 7 creen que la única razón por la que no permiten el traslado de ‘skins’ es simplemente para vender más y están seguros que esa idea de «mantener la seriedad» se romperá tan pronto puedan hacer la primera colaboración llamativa. Señalan que las ediciones más caras de el juego ya incluye skins bastante absurdas como robots y hologramas.

Call of Duty: Black Ops 7 saldrá para consolas PlayStation, Xbox y para PC el 14 de noviembre de 2025 y a diferencia de todos los años, en esta ocasión sus preventas están relativamente bajas —especialmente considerando que Battlefield 6 ya es considerado un éxito de preventa.