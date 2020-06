Se filtra video de versión preeliminar de Call of Duty Black Ops: Cold War

Parece literalmente imposible que Activision pueda revelar una noticia relacionada con Call of Duty sin que se haya filtrado primero al público. En los últimos años hemos conocido detalles sobre Modern Warfare, Warzone, Mobile y sus pases de batalla mucho antes de que fueran anunciados. Recientemente supimos que el juego de la saga que lanzarán en 2020 será Black Ops: Cold War.

Ya podemos ver más sobre este título gracias a una nueva filtración. Un usuario de Reddit publicó un borroso video que muestra una versión pre-alfa del juego. Aunque Activision lo hizo retirar, este ha aparecido en otras partes, incluyendo varias cuentas de Twitter.

Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Pre-Alpha gameplay. pic.twitter.com/TfnkQzn8Gi — Julian™ (@TMTJulian_) June 3, 2020

Algunos informantes confirmaron que el video es legítimo y ofrecieron más información al respecto. El mapa que vemos aquí es llamado internamente ‘Tanks’, los gráficos no representan lo que se verá en la versión definitiva del juego y, según indican, corre en una versión modificada del mismo motor que usaron los dos anteriores Black Ops.

Es seguro que Activision revelará pronto detalles oficiales sobre este título y podremos confirmar muchos de los rumores que se dicen al respecto. Es casi seguro que se filtrará más información antes de que eso pase.

No se ha dicho nada sobre la fecha de lanzamiento de Call of Duty Black Ops: Cold War, pero parece una certeza que llegará en el último trimestre de 2020 a PlayStation 4, Xbox One y PC. También es muy probable que salga en las consolas de la próxima generación.

Fuente: Reddit